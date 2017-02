Sorties week-end

Parole revenue (#21)

Quelques mois après la triste fermeture de La Passe, les soirées de poésie de Vendencres reviennent à la vie, cette fois dans la petite librairie de quartier La Flèche rouge , dans Hochelaga. Même concept : un micro ouvert de vos écrits précède une séance de création libre sur papier(s). On s’inscrit à la porte si on veut déclamer, l’inspiration fera le reste.Vendredi à 19 h au 3235, Ontario Est. Entrée libre.

Marche à eux

C’est une visite « hors série » qui tombe bien. L’Autre Montréal propose un circuit dans les quelque 75 communautés qui se côtoient le long de la ligne bleue du métro, de Saint-Michel à Parc-Extension, avec incursions dans la Petite-Italie et le Petit-Maghreb. Cafés, murales, initiatives locales, architectures seront expliqués de manière à mieux comprendre ce qui fait la trame culturelle solidaire de ces quartiers.Dimanche de 10 h 30 à 13 h. Départ au métro Saint-Michel, sortie est, 7325 boul. Saint-Michel. Circuit en autobus et à pied. 20 $.

Libres lentilles

Ils seront courts, mais musclés. Dans le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois (RCVQ), des réalisateurs indépendants présentent leurs films engagés à la soirée Courts critiques . Il y aura des films du Wapikoni mobile, une prestation de l’humoriste Fred Dubé et des sujets brûlants, dont la crise des réfugiés. Un 5 à 7 se tient juste avant avec des musiciens trad de Montréal et de Lanaudière, qui joueront la musique du film Matawinie : la rencontre des eaux.Dimanche à 19 h 30 au Bistro SAQ de la Cinémathèque québécoise, 335 boul. De Maisonneuve Est. Entrée libre.

Fous de jeux

Ils créent toute l’année en vase clos ; les voilà réunis pour présenter devant public leurs plus récents aboutissements. Des créateurs de jeux vidéo indépendants ou étudiants lancent l’édition annuelle de Montréal joue avec Jeux indie , un rassemblement où les curieux (ou connaisseurs) peuvent tester les jeux et connaître leur processus de création.Samedi de midi à minuit à la SAT, 1201 boul. Saint-Laurent. 18 ans et plus. Entrée libre.

Ce qu’ils pensent

Que pensent les enfants de l’amitié, de l’amour, de la mort, de la vie qu’ils s’imaginent pour plus tard ? La réalisatrice Isabelle de Blois a rencontré, pour son documentaire Paroles d’enfants, des jeunes de 5 à 12 ans un peu partout au Québec de manière à cerner leur pensée, très spontanée mais non sans profondeur, par la parole et le dessin.Dimanche à 14 h au Musée de la civilisation, 85 rue Dalhousie, à Québec. Entrée libre. bit.ly/2lKhhQq. Aussi aux RCVQ le samedi 4 mars à 15 h au pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM. Billets