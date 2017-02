Sorties week-end

Le monde yoga

Après le vélo d’hiver, c’est au tour du yoga de s’installer à Montréal. L’Expo Yoga accueille 150 exposants et propose une soixantaine d’ateliers, des conférences et des classes de maître (dont une séance sur les prana vayu avec Lyne St-Roch) afin d’explorer les pratiques et valeurs de la vaste disciplineSamedi et dimanche au Palais des congrès, 201, avenue Viger Ouest. En anglais et en français. Plusieurs forfaits de 15 $ à 250 $. Billets et info : expoyoga.com

Musiques solidaires

Dans le but d’aider les familles des victimes de l’attaque à la mosquée de Québec, Pop Montréal organise un concert-bénéfice fondé sur l’idée de retour au calme et de guérison des âmes (Yusra). SoCalled, Narcy, Bear Witness, Koriass, Lunice, Wake Island et autres DJ seront sur scène. On peut emmener les enfants.Vendredi à 20 h 30 (portes à 19 h) au théâtre Rialto, 5723, avenue du Parc. 20 $. Admission générale. Billets

Avant le printemps

Il n’est jamais trop tôt, même en février, pour se préparer à ressusciter nos jardins. Comment améliorer son compost ? Quelles semences utiliser ? Et comment les changements climatiques affectent-ils la biodiversité ? Il y aura des réponses à la Fête des semences , où des producteurs et des conférenciers dédiés à l’agriculture durable vendent leurs produits et partagent leur expérience.Jusqu’à dimanche au Jardin botanique, 4101, rue Sherbrooke Est. Entrée libre.

Jeux du Nord

Douze équipes citoyennes affronteront et le froid et le possible ridicule à la première édition des Jeux Nordik , une compétition tenue dans le cadre de l’Igloofest. Ils devront venir à bout d’une course à relais de sept obstacles (monter un abri Tempo, trimballer des sacs d’épicerie, déneiger une voiture…) pour espérer remporter la mise. Entre les épreuves, le public pourra s’adonner à des défis d’hiver — dont « Enwèye en canot » et « Garroche ta botte ». Divertissant.Les samedis 11 et 18 février de 13 h à 17 h au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal. Compétitions dès 14 h 30. Gratuit.

Matins philosophes

Tout le printemps, le Musée des beaux-arts du Québec convie les penseurs du dimanche et autres chercheurs d’éclairages sur la vie aux Matins intelligents , une série philosophique où seront discutés, en petits comités, les thèmes abordés par l’anthropologue Serge Bouchard dans son recueil L’homme descend de l’ourse (1998). Ouvertes à tous, ces rencontres relâchées (mais intellectuellement rigoureuses) seront animées par la philosophe Monique Lortie.Les dimanches de 9 h à 11 h jusqu’au 18 juin au restaurant du pavillon Pierre-Lassonde, 179, Grande-Allée Ouest à Québec. Gratuit.