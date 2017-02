Sorties week-end

Féminisme en mots

Depuis son ouverture, en décembre, L’Euguélionne n’avait pas encore célébré comme il se doit. Place, donc, au festival d’ouverture officiel de la librairie féministe : durant une semaine, ses quatre murs accueilleront lectures, ateliers (de zine, de textiles, pour enfants également) et discussions engagées. Ce vendredi, une formule 5 à 7 se tient autour d’une « Lettre à une lectrice », façon micro collectif.Jusqu’au 9 février au 1426, rue Beaudry. Entrée libre. Infos : 514 522-4949

Yoga pour #TousUnis

Comme ces temps-ci portent un brin de tristesse devant la désunion du monde, WeDoSomething Montréal organise une séance de yoga avec DJ pour redonner du cœur au ventre — et amasser des fonds, du même souffle, pour Québec inclusif et l’ACLU Nationwide, deux organismes qui luttent contre le racisme et pour l’ouverture des sociétés. Les enfants sont les bienvenus.Dimanche de 18 h à 19 h 45 au Nomad Live, 129 Van Horne. Cours bilingue. On apporte son tapis. Entre 5 $ et 40 $. Billets

Exprimer l’intime

Pour leur premier spectacle J’suis jamais malade en été d’habitude , les onze comédiennes du collectif Les Intimistes, fondé l’an dernier, exprimeront d’une seule voix — bien que chacune livrera un récit — les effets collatéraux de la maladie. Ce chapitre est le premier de ces rendez-vous mensuels sur les secrets et les profondeurs de l’âge adulte. À mettre à l’agenda pour la suite.Samedi à 19 h au Sporting Club, 4671, Saint-Laurent. Billets : 7 $ (prévente), 10 $ (à la porte).

Chants de tavernes

Entamée hier, la deuxième édition du Taverne Tour roule encore pour deux soirs dans les bars et pubs du Plateau. Ce festival de musique rock-indie-jazz appelle au recueillement de la noirceur pour faire découvrir des musiciens émergents du Canada ou des États-Unis — dont Louis-Philippe Gingras, Laura Sauvage, I.D.A.L.G et The John Brothers Piano Company.Vendredi et samedi sur la rue Saint-Denis et l’avenue du Mont-Royal. Gratuit, ou 10-12 $. Billets et programmation.

Amour planétaire

Qu’est-ce que l’amour ? Question vaste, mais encore nécessaire. Sept ans après ses tournages, l’artiste bulgare Maia Iotzova présente l’installation vidéo Love Is a Whole Other Creature , qui rassemble les réponses à cette question de 60 personnes rencontrées à Sofia, Toronto, Montréal et Rijeka. Comme la distribution géographique est elle aussi vaste, lisons-y un nouveau message solidaire collectif.Vernissage vendredi à 17 h. Jusqu’au 11 février au Montréal, arts interculturels (MAI), 3680 Jeanne-Mance, bureau 103. Entrée libre.