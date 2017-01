Sorties week-end

Identité hivernale

Pourquoi se mentir ? Autant assumer pleinement notre nordicité. C’est ce que fait le Vieux-Port de Québec avec la deuxième saison de son Village Nordik . Pêche sur glace dans un igloo, patin et glissade, tout ça à deux pas du centre-ville.Village Nordik, jusqu’au 12 mars, du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h. 14 ans ou plus, 15 $, 7 à 13 ans, 10 $.

C’est bon quand c’est court

La SAT célèbre pour une quatrième fois les courts-métrages immersifs au sein de sa réputée Satosphère avec le SAT Fest . La sélection comprend les choix de l’équipe dans ce qui se fait de mieux à Montréal, en plus d’un choix de courts issus de sept pays, résultant d’un appel fait à l’international à l’automne.Sat Fest, jusqu’au 3 mars, du mardi au vendredi dans la Satosphère à Montréal. 58 $ incluant le souper, sat.qc.ca/satfest

Voyage voyage

La Corée, contrée de paradoxes et de mystères, est présentée dans ses détails et son quotidien au cœur d’une exposition de photographies argentiques du jeune photographe et étudiant en sociologie Jules Tomi, présentée ce vendredi. On promet l’incarnation d’« avatars d’une mélancolie postindustrielle ».Séoul c’est loin, exposition photo à la Glass Door Gallery, de vendredi 18 h à dimanche 18 h. Vernissage vendredi soir. Facebook : Glass Door Gallery à Montréal

Elles ont fait grève

De tout temps, les femmes ont fait partie des luttes ouvrières, notamment dans la revendication du droit de grève. L’historienne amateure Melanie Leavitt présente une conférence sur ces femmes qui ont marqué le mouvement ouvrier montréalais. On s’intéressera particulièrement à la militante Léa Roback et aux manufactures du boulevard Saint-Laurent à Montréal.Conférence : « Les pionnières de la grève » présentée par Mémoires du Mile-End, dimanche de 14 h à 16 h à la bibliothèque Mordecai-Richler. Gratuit. Facebook : Mémoire du Mile-End

Œuvre en lumière

Si la lumière était un médium artistique comme un autre ? Le toujours très avant-gardiste Studio XX de Montréal offre une activité familiale et créative pour concevoir un bricolage avec une diode luminescente. Les participants seront introduits aux bases de l’électricité.Arts médiatiques en famille et lumière, samedi de 14 h à 16 au Studio XX. Gratuit. Réservation obligatoire.