Souffler le chaud et le froid autour de Québec

Il gèle à pierre fendre, ou l'envie vous manque de suivre papa et fiston partis faire de la via ferrata des neiges ? Qu'à cela ne tienne : le splendide Musée de la civilisation de Québec , conçu par le starchitecte Moshe Safdie, présente Observer. L'exposition qui déroute ! qui met tous les sens à contribution. Aussi, Comme chiens et chats propose un parcours sensoriel et interactif où on peut « se mettre à la place de l'animal pour mieux le comprendre et décoder son comportement ».

Indispositions au Bora Parc Le 4 janvier dernier — le lendemain de notre visite —, une trentaine de personnes (clients et employés) ont été incommodées (toux, difficulté à respirer, vomissements) après avoir fréquenté le Bora Parc. De semblables malaises ont également été signalés entre Noël et le jour de l’An. Vérification faite, il semble que, dans un cas comme dans l’autre, ce soit l’un des filtres du système de ventilation qui ait été à l’origine des incidents. « On pense qu’il était déjà partiellement obstrué par la poussière des travaux de construction et que la condensation et le froid l’ont rendu encore moins efficace, explique Marjolaine de Sa, porte-parole du Bora Parc. Depuis, nous l’avons remplacé et il est sous haute surveillance. »



Elle précise que le système de ventilation de ce parc aquatique intérieur est conçu pour fournir 20 litres d’air frais/h/pers, alors que la norme n’est que de 5,58 litres/h/pers, et elle assure que, depuis (en date du 16 janvier), tout est rentré dans l’ordre et que l’endroit est redevenu sécuritaire. Après inspection des lieux, la Régie du bâtiment du Québec confirme ses dires, alors que la CNESST (la commission qui remplace la CSST) doit encore rendre ses propres conclusions au terme d’une enquête, présentement en cours. Depuis son inauguration le 4 décembre dernier, le Bora Parc a vu défiler près de 50 000 personnes.

Vingt-cinq ans que j’y avais trouvé schuss sûr à mes pieds. Vingt-cinq ans que j’y avais fait les 400 coups de carres, à labourer de mes skis ses champs de bosses, à louvoyer entre les arbres tricotés serré de ses boisés compacts, à m’envoyer littéralement en l’air, les planches croisées dans le dos ou collées au bonnet, en fonçant sur des sauts bourrés de ressort, alors que les parcs à neige n’existaient pas encore, ou presque. À l’époque, je trouvais bien mon compte à Stoneham et je crânais face à mes potes qui ne juraient que par le mont Sainte-Anne, en cultivant la douce rivalité qui prévalait alors entre les deux stations, même si la première était loin d’égaler la seconde en terme de domaine skiable, de défis et de panoramas.Aujourd’hui, toutes deux appartiennent au même proprio ouest-canadien, Resorts of the Canadian Rockies. Et même si Ski Stoneham a pris beaucoup de galon et d’ampleur, il n’arrive toujours pas à la cheville du géant de Beaupré — là n’est d’ailleurs pas son intention.Avec ses 345 mètres de dénivelé, Ski Stoneham n’est pas la plus enlevante des stations du Québec — quoi qu’elle le soit davantage depuis qu’on y a aménagé de fort jolis sous-bois, comme la Sapinière, ces dernières années. Mais avec ses 42 pistes réparties sur trois sommets voisins, dont quelques-unes pas piquées des hannetons, comme la JP Auclair, elle représente une valeur sûre pour qui vit à Québec (elle n’est située qu’à 20 minutes du centre-ville) ou ses environs.Elle sait aussi con­tenter qui apprécie l’ambiance d’une station conviviale, la splendeur d’un cadre naturel largement couvert de conifères, de solides enfilades de bosses, un parc à neige primé et prisé des adeptes de cabrioles — avec la seule demi-lune de calibre olympique au Québec — et les après-ski endiablés (ceux du bar Quatre-Foyers le sont particulièrement), avant ou après une trempette dans les bains à remous extérieurs. Même les résidants non skieurs de Stoneham-et-Tewksbury viennent y enfiler des pintes de IPA ou s’attabler au resto attenant, le Feu-Follet.Autre avantage de Ski Stoneham : un hôtel-condos (deux étoiles, pas une demie de plus) est situé droit en bas des pen­tes, ce qui permet autant de pratiquer le ski in/ski out que de choisir le moment opportun pour sortir ses skis du casier, de jour comme de soir : 19 pistes demeurent inondées de lumière à la tombée du jour.En prime, la station s’est dotée de canons à neige surpuissants, ce qui lui assure un bon enneigement et de longues saisons, alors que le petit village de chalets qui s’est développé le long des pentes a de chouet­tes allures de hameau alpin.Sans compter que la station est située dans un proche rayon du parc national de la Jacques-Cartier et à 30 minutes de route du Village Vacances Valcartier, ce qui le rend encore plus attrayant en famille.– Naaaaan ! J’veux pas y aller !– Tu peux m’expliquer pourquoi ; hier, à Stoneham, tu dévalais en ski des diamants noirs à toute vitesse, alors qu’aujourd’hui, tu as peur de descendre une piste pour débutants, ton popotin enfoncé dans un beigne de caoutchouc gonflé ?– Ouiiiiiiiiinnnn ! J’veux pas !Allez savoir ce qui se trame dans l’esprit d’une enfant têtue de huit ans, pourtant ouverte aux expériences nouvelles, pourtant toujours prompte à répondre à l’appel de l’aventure, sauf quand il fait un froid de canard.Mais aujourd’hui, au Village Vacances Valcartier (VVV), foin de tout cela. Il fait doux, de légers flocons tombent délicatement des cieux et les 35 couloirs de neige de ce vaste parc d’attraction quatre saisons ne demandent pas mieux que d’ê­tre allègrement dévalés.Toutes connectées à des remontées (mais accessibles à pied à ceux qui veulent bonifier leur cardio), ces pistes vont de l’ultra-accessible à l’hyper-trépidant, comme l’E­verest, un couloir d’accélération qui accuse 110 % d’inclinaison, ou les pistes 62 et 63, deux doubles diamants bien mérités.« Attache ta tuque, sinon tu vas la perdre ! » prévient la préposée avant que la barrière ne se lève, au sommet de ces descentes abruptes.Avec raison : la chute canalisée qui s’ensuit a de quoi faire comprendre à quicon­que ce qu’est la force gravitationnelle. Une semblable sensation prévaut lorsqu’on investit le secteur Avalanche, où on dévale les pentes en groupe dans des bateaux de raft ou des embarcations circulaires bien gonflées, qui tournent sur elles-mêmes en descente.Bref, Fifille ne sait pas ce qu’elle a raté, elle qui s’est réfugiée en bas avec sa mère, à l’un des nombreux restos du VVV — encore plus nombreux cette année car le « plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique » a considérablement été agrandi au début de l’hiver qui vient de s’entamer.Au terme d’un investissement de 65 millions, le VVV vient en effet de se doter d’un vaste hôtel 4 étoiles (belle dégaine contemporaine, 153 chambres), et surtout du Bora Parc, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la Pump House de Jay Peak.Aussi chouette, sinon plus que son équivalent vermontois (qui, lui, a manifestement servi de source d’inspiration), le Bora Parc a des allures d’immense entrepôt frigorifique vu de l’extérieur. Or, à l’intérieur, c’est tout le contraire : la température est maintenue à 25-30 °C et… personne ne demeure de glace face à l’étalage d’activités qu’il est loisible d’y pratiquer, 365 jours par année.Même si on peut se laisser macérer dans un grand bain à remous collectif, se faire bercer, peinard, par la piscine à vagues, être porté par le courant d’une rivière qui s’engouffre dans une grotte lumineuse ou être aspergé d’eau par des jets dignes de ceux d’un lave-auto, on peut également (et surtout) surfer sur une vague stationnaire, tournoyer dans des boyaux géants en se laissant porter par les eaux courantes, mais aussi vivre de prodigieuses accélérations en se laissant choir du haut de deux glissades à l’inclinaison quasi verticale.Conseil de parent éclairé : surtout, ne pas montrer de photos et de vidéos de l’endroit avant d’attaquer les glissades extérieures ; c’est peut-être parce qu’elle avait trop hâte de se tremper les orteils dans l’eau chaude que Fifille n’avait cure des couloirs de neige du VVV… Preuve qu’elle n’a cependant pas froid aux yeux — et que les voies de sa raison sont insondables —, elle s’est sentie mûre pour l’Hôtel de glace, même après s’être extirpée du Bora Parc.– Papa, je veux dormir ici !– Hum… Un, c’est complet pour la semaine ; deux, ce n’est pas à la portée de toutes les bourses. Alors regarde… et surtout ne touche à rien.Inutile de passer la nuit à l’Hôtel de glace pour l’apprécier à sa juste mesure : il suffit de le visiter, ce qu’on peut faire tous les jours, de midi jusqu’en début de soirée, moyennant le versement de quelques espèces sonnantes et trébuchantes.Après avoir été érigé dès 2001 au parc de la Chute-Montmorency, à Duchesnay puis à Orsainville, le seul établissement de neige et de glace en Amérique du Nord se dresse désormais à Valcartier, juste à côté du nouvel hôtel du VVV — ce qui permet aux frileux de s’y réfugier en désespoir de cause s’ils réalisent que ce camping d’hiver de luxe n’est pas pour eux.Aménagé cette année sur le thème de l’univers nordique, l’hôtel de glace comporte 42 chambres et suites, dont plusieurs sont admirablement décorées de sculptures de glace et de neige : tête de lit s’ouvrant sur une gueule béante de baleine ou entourée des ailes d’un harfang des neiges, créatures d’une beauté inouïe, bêtes géan­tes finement épannelées sur les murs de givre… Le tout éclairé par de judicieux jeux de lumière qui donnent chaque fois l’impression d’entrer dans de petites galeries muséales.En faisant abstraction des irritantes commandites qui s’y trouvent, les aires communes valent également le coup d’œil, de la chapelle où sont célébrés les mariages jusqu’aux bars où on peut s’enfiler un lave-glace ou d’autres cocktails servis dans des verres de glace pure, et où trônent de grandes sculptures de glace, comme celle du Sedna IV ou celle d’un musher et de son attelage de chiens de traîneau.Ah ! À l’extérieur, on trouve aussi un sauna sec et quelques bains à remous. Mais qui diable voudrait mariner dans l’eau chaude avant d’aller dormir sur un cube de glace ? Fifille, sans aucun doute…