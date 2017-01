Sorties week-end

Course de boîtes à savon

Les festivités du 375e anniversaire de Montréal sont commencées. C’est l’occasion de reconnecter avec les traditions bien de chez nous, comme cette amusante proposition de course de boîtes à savon. La rue Saint-Denis devient une grande piste de course à obstacles, qui accueillera les bolides faits à la main. Pour participer, il faut être quatre personnes par équipe et avoir quelques habiletés pour bricoler un « tacot ». Si vous ne vous sentez pas trop pilote dans l’âme, le spectacle est aussi fort distrayant. La descente Saint-Denis , samedi, rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et Emery, de 10 h 30 à 17 h, party d’après-course jusqu’à 20 h. 75 $ pour participer.

Brunch Sous les tropiques

Laissez janvier à l’extérieur à l’occasion du deuxième Brunch tropical. Au café L’Artère, à l’entrée de Parc-Extension, les rythmes du Sud du collectif ¡Tumbao ! prennent d’assaut le déjeuner. Après une première expérience réussie la semaine dernière, l’équipe remet ça pour faire profiter petits et grands de son goût de la fête.Brunch tropical, dimanche, au café L’Artère, de 10 h à 16 h, déjeuner au prix de 17 $ (adultes) et 14 $ (enfants), réservations à info@artere.coop

Une histoire de pipeline

Film à voir ou revoir, le documentaire d’Olivier D. Asselin, Pipelines, pouvoir et démocratie, sera projeté dimanche soir au coloré Atomic Café, un établissement bien connu du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il s’agit d’un événement organisé par les associations Québec solidaire d’Hochelaga et de Sainte-Marie. Le réalisateur, ainsi que la députée Manon Massé, seront sur place pour une discussion après la projection.Pipelines, pouvoir et démocratie à l’Atomic Café, dimanche, 18 h. Gratuit. Facebook : Atomic Café

Des Rythmes à tout vent

Gens de Québec, la troupe de danse spécialisée en gumboot Les Malchaussés a besoin de vous. Afin de recueillir des fonds pour la compagnie, la troupe organise un cabaret-bénéfice, une grande tempête multidisciplinaire avec plusieurs artistes invités. Ça risque de décoiffer. Cabaret-tempête des Malchaussés , vendredi au Café Tam Tam, dès 20 h. Contribution volontaire.