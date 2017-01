Mont-Grand-Fonds à fond la neige

En vrac

Mont-Grand-Fonds :, un parc à neige et 20 pistes et sous-bois pour débutants et experts.Le nouveau: huit hectares de sous-bois et clairières pour découvrir cinq forêts du côté nord-ouest de la montagne. Secteur non patrouillé (250$ pour un sauvetage).: 140 kilomètres de pistes, dont 46 de pas-de-patin. Chocolat chaud, café et bouillon de poulet sont offerts gratos dans des relais chauffés au bois.: 41 kilomètres de sentiers, dont un qui mène au sommet. Ceux de la base offrent 4 et 8 kilomètres avec relais chauffés et boissons chaudes.sur chambre à air : la piste est ouverte les samedis et dimanches, de même que pendant la relâche scolaire et le temps des Fêtes. Montée à pied.Le site comprend une école de glisse, un restaurant et un pub.Nouveauté : lepropose au sommet de la montagne, le week-end, un menu de produits régionaux concocté par Jérémie Al-Simaani Goulet, qui a notamment été chef à Whistler.: 1000, chemin des Loisirs, La Malbaie ☎ 1 877 665 0095, 418 665 0085 (télécopieur).