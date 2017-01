La Fête des neiges se met en branle: plus de 100 000 visiteurs attendus

La Fête des neiges de Montréal, qui accueille bon an mal an plus de 100 000 visiteurs, se met en branle samedi au parc Jean-Drapeau.De nombreuses activités, dont une vingtaine en plein air, sont proposées dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.Pendant 4 week-ends, jusqu’au 5 février, petits et grands auront accès gratuitement à la majorité des activités.Plusieurs spectacles seront également présentés dont ceux de Yann Perreau, Alter Ego et Kevin Bazinet.