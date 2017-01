La «fiesta» fait boule de neige pour le 375e

Un Igloofest d’anniversaire

L’indémodable festival de musique électronique hivernal, Igloofest , revient lui aussi cette année, avec une programmation améliorée dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. En plus des traditionnels spectacles rythmés, l’équipe a donc élaboré une programmation de jour qui devrait faire le bonheur des plus jeunes, de taille et de cœur.« C’était l’occasion pour nous d’explorer de nouvelles avenues, de sortir des sentiers battus, explique Pascal Lefebvre, président-directeur général de l’événement. Surtout, c’était l’occasion pour nous d’aller plus loin que la musique et de célébrer la créativité de Montréal au sens large. »Au programme : glissades de glace vertigineuses, village hivernal éphémère et olympiades loufoques. De la place Jacques-Cartier à la promenade du Vieux-Port, l’Igloofest prend d’assaut cette année l’ensemble de la vieille ville, lui conférant un caractère ludique le temps de quelques fins de semaine.« L’idée était d’avoir un centre d’activités dans ce secteur de la ville, précise le cofondateur de l’événement. De montrer aux gens que l’hiver peut être plaisant même quand on est plus passifs, en dehors de notre programmation habituelle. »