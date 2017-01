Sorties week-end

Relève visuelle

Le réputé centre de diffusion et de production du média d’impression L’Atelier circulaire tient sa seconde expo annuelle, La relève des arts imprimés. Les œuvres d’une dizaine de jeunes artistes qui explorent les diverses formes d’art d’impression seront exposées, fruit d’un programme de formation organisé en partenariat avec le Forum jeunesse de l’île de Montréal. L’exposition est commencée depuis jeudi, mais le vernissage a lieu le 19 janvier à 17 h 30.La relève des arts imprimés 2, à L’Atelier circulaire, jusqu’au 11 février. Gratuit.

Trouvailles

Le week-end, c’est fait pour chiner, pas vrai ? L’occasion parfaite se présente samedi lors du Bazar Vintage Montréal. Que ce soit ce légendaire ensemble de tasses turquoise, des chaises en formica ou un pantalon pattes-d’eph d’origine qui ferait votre bonheur, il y a fort à parier que ces trésors s’y trouveront dans le sous-sol d’église qui accueille l’événement. Certains kiosques acceptent peut-être les cartes, mais on suggère fortement d’arriver avec de l’argent comptant.Bazar Vintage Montréal de janvier, samedi de 9 h à 16 h 30 à l’église Saint-Jean-de-Berchmans. Gratuit, Facebook : Bazar Vintage Montréal

Le rock à donner

Une soirée, une dizaine de groupes aux sons tout à fait divers et éclatés, une salle, deux scènes et une inspirante collecte de fonds. L’Attawapiskat Guitar Drive & Fundraiser est un cabaret réjouissant qui propose de collecter des instruments pour meubler un éventuel espace de création, situé dans la tristement célèbre nation crie du nord de l’Ontario. Pour allier découvertes et bonne action.Attawapiskat Guitar Drive & Fundraiser, vendredi, 20 h, à la Sala Rossa . Contribution volontaire, don de 10 $ suggéré.

Un petit verre de glace

La saison froide est le moment de l’année où sont récoltées les pommes servant à la fabrication du cidre de glace, délicat et revigorant nectar s’il en est. Le Domaine Neige, renommé pour son développement de fabrication, ouvre ses portes les week-ends de janvier pour faire découvrir ce procédé de cueillette et de fabrication. Au menu : visite guidée, balade dans le verger, feu de camp pour se réchauffer et, évidemment, une dégustation. Prévoir deux heures pour suivre toute l’activité. Il est recommandé de s’habiller chaudement, une bonne partie de l’expérience se déroule dehors.Classe Neige au Domaine Neige à Hemmingford, samedi et dimanche, départs à 11 h, 13 h et 15 h, 5 $. Réservation obligatoire 48 heures à l’avance.