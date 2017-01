Sorties week-end

Braver l’hiver

Commencer 2017 en action avec le festival de sports d’action Barbegazi , qui se greffe cette année à la programmation des célébrations du 375e de Montréal. Les sports d’hiver sont complètement réinventés : lancé du sapin, snowskate, compétition de bûcheron. Pour celles et ceux qui ne veulent s’y risquer, tout est mis en œuvre pour que l’activité rende l’hiver plus doux : foodtrucks, chalets, feux de camp.Barbegazi, les vendredi 13 (de 17 h à 21 h), samedi 14 et dimanche 15 janvier (de 12 h à 21 h), à l’îlot Clark du Quartier des spectacles, gratuit.

Espace dadaïste

Est-ce une galerie ? Est-ce une salle de concert ? Un local de répète ? Bref, c’est un nouveau lieu de diffusion que le collectif d’artistes Les Mêmes-cacaïstes (« le mouvement artistique le plus révolutionnaire au Québec ») investit dès vendredi, et ce, jusqu’au mois de juin. Pour la soirée d’ouverture, projections et performance signées par nos hôtes, puis défileront sur scène les groupes Le Havre et Zen Bamboo. Un objet curieux à aller découvrir.Patache !, ouverture de l’Espace des Mêmes, 6464, boul. Saint-Laurent, vendredi, dès 20 h, gratuit, Les Mêmes-cacaïstes sur Facebook.

Des histoires

Coïncidences, rencontres chanceuses et chemins croisés sont à l’honneur samedi, à la soirée Confabulation, où l’on se laisse bercer par des histoires drôles et originales racontées devant public. Autant commencer l’année avec des anecdotes qui font croire en la magie. En anglais. Confabulation : Synchronicity , samedi, 20 h, au Théâtre MainLine, 10 $.

Fête des rois

L’Épiphanie clôt officiellement le temps des Fêtes. Aussi, la Maison Saint-Gabriel honore la tradition de la fête des Rois avec un brunch festif en après-midi. La fameuse galette sera servie pour désigner un roi et une reine. On en apprendra plus sur l’histoire des rois mages, et sur cette tradition de début d’année. Le Brunch des rois mages , à la Maison Saint-Gabriel, dimanche, de 12 h à 15 h, 30 $.



Patinage rock’n’roll !

La patinoire du lac aux Castors, sur le sommet du mont Royal, accueille les patineurs dansants les soirs de week-ends de l’hiver. Le thème est changeant, et cette fin de semaine on patine sur les rythmes rock’n’roll. Service de location de patins sur place. Soirées de patinage en musique , au lac aux Castors, vendredi et samedi, de 18 h à 21 h, gratuit.