Sorties week-end

Ciao 2017

C’est bel et bien la fin de l’année 2016, celle qui aura été particulièrement meurtrière chez les célébrités. Comme chaque année, la place Jacques-Cartier héberge des festivités du Nouvel An, avec feux d’artifice et prestations musicales (Alex Nevsky, Louis-Jean Cormier, entre autres). Mais, cette fois, on promet un événement encore plus grandiose, celui-ci donnant le coup d’envoi aux fêtes du 150e du Canada.Le Party du Nouvel An , samedi, dès 19 h, place Jacques-Cartier. Gratuit.

Ni fille ni garçon

Les vacances des Fêtes, c’est souvent l’occasion d’aller faire une virée au musée. Si vous avez fait le tour des classiques et cherchez quelque chose à voir qui sorte de l’ordinaire, le complexe culturel Never Apart , dans la Petite-Italie, présente jusqu’au 15 janvier le travail photographique de quatre artistes explorant la réalité des personnes non binaires, queer et trans. Beau et éclairant.Exposition Non-Binary, jusqu’au 15 janvier, à Never Apart. Gratuit.

À la gloire de Cuba

Le repaire des accros aux rythmes du monde, Groove Nation, sait organiser une fête qui reste en mémoire. Pour le jour de l’An, l’établissement de la rue Rachel propose un party cubain pour danser et écouter la meilleure musique afro-cubaine. Escapade d’une nuit au soleil, histoire d’oublier la tonne de neige.Jour de l’An cubain, dimanche, dès 21 h, à Groove Nation. 7 $.

Jouer, jouer

Les deux meilleurs amis et favoris des tout-petits, Toupie et Binou, présentent un nouveau spectacle, Jouer, c’est fabuleux ! Chat et souris partent dans une quête pour trouver le meilleur jeu du monde. Si la production quitte l’affiche bientôt, il reste encore quelques dates, au grand bonheur des enfants en congé des Fêtes.Jouer, c’est fabuleux !, vendredi à 11 h et 15 h, lundi à 11 h, mardi à 11 h et 15 h, à la salle Pierre-Mercure. Prix variant entre 30 $ et 78 $.