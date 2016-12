Le design. Il fait tellement partie de notre quotidien que, souvent, on remarque à peine ses subtilités. Des subtilités qui nous étonnent, nous charment, nous ravissent, nous indiffèrent, nous choquent ou, objectif ultime, nous influencent dans nos choix de consommation. Les emballages sont l’image de produits alimentaires, de soins corporels, de boissons, de cosmétiques, de livres, de produits de luxe et d’autres. Et qu’on adhère ou non au message diffusé, il est permis d’en apprécier la facture visuelle.

Avec The Package Design Book 4, l’éditeur célèbre le 10e anniversaire des Pentawards, la seule compétition internationale de design d’emballage sous toutes ses formes.

On y trouve les oeuvres vedettes des éditions 2015 et 2016 de cette remise de prix : plus de 400 exemples issus de

40 pays, dont le Canada.

Le livre est présenté par les fondateurs des Pentawards, Jean Jacques et Brigitte Evrard. Cette unique compétition est ouverte à tous les professionnels de la création et du marketing, avec mission de promouvoir l’art de l’emballage dans le monde. On peut lire également un texte du

spécialiste des marques et du marketing Gérard Caron.

Quant au design du bouquin lui-même, on s’y attendait un peu vu le sujet, il est simplement magnifique.

Couverture rigide, papier glacé épais, contenu intéressant, tout y est pour le plaisir des yeux et de la lecture. D’emballants emballages, quoi !

The Package Design Book 4 HHHH 1/2