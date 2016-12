Sorties week-end

Rencontrer les rennes

Allez à la rencontre des rennes du père Noël au Zoo Ecomuseum de Montréal, où une programmation spéciale permet à petits et grands de côtoyer les caribous et les lynx alors qu’ils reçoivent leur gâterie des Fêtes. Pendant la période hivernale, le site célèbre le climat et les animaux nordiques. L’installation de la contrée nordique est complète depuis l’arrivée de cinq renards arctiques.

À partir de samedi (fermé le jour de Noël) jusqu’au 8 janvier, de 9 h à 17 h. 14 $ pour adultes, 8 $ pour enfants.

La course

Récemment, Le Devoir a fait découvrir à de nombreux lecteurs déconnectés du monde des geeks (l’auteure de ces lignes en est !) qu’il est possible de gagner sa vie grâce aux jeux vidéo — Stéphanie Harvey, professionnelle de Counter-Strike. Ceux-ci seront heureux et surpris d’apprendre qu’Arcade MTL, un bar de la rue Saint-Denis dédié aux (sans surprise) arcades, organise quelquefois des tournois sur différentes consoles. Vendredi soir en est un de Mario Kart sur Nintendo 64, pour ceux et celles qui aimeraient tester leurs aptitudes à la manette rétro.

Vendredi dès 21 h à Arcade MTL. 7 $. Participation à la compétition gratuite: Arcade MTL sur Facebook.

L’année Ayot

Il faut vraiment vivre dans une caverne pour ne pas remarquer l’engouement de Montréal pour Pierre Ayot depuis quelques mois. Centres d’artistes, galeries, bibliothèque… même le pied du mont Royal fait une place à l’artiste contemporain. C’est maintenant le Musée des beaux-arts qui se joint au bal avec une installation-portrait intitulée L’oeuvre en chantier. À la fois autoportrait, installation et événement, l’oeuvre est une recréation de l’atelier de l’artiste, une immersion dans l’univers taquin du créateur montréalais.

Au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 19 mars. Ouvert selon les heures régulières à l’exception du 25 décembre (fermé).

Un peu de poésie !

Après les excès de bonnes choses, un peu de beauté ! Les soirées ponctuelles micro-ouvert de lecture de poésie Vaincre la nuit, au Quai des brumes, acquièrent une belle visibilité. La formule est simple : toutes et tous peuvent monter déclamer leurs créations, accompagnés à la guitare par le musicien Christian Jean. Si de nombreuses résolutions sont souvent de dompter ses peurs et de se laisser aller à ses élans artistiques, aussi bien commencer avant le début de la nouvelle année ! 18 ans et plus.

Vaincre la nuit #2.4, lundi dès 21 h au Quai des brumes. Contribution volontaire de 5 $ suggérée. Vaincre la nuit sur Facebook.