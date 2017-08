Les coups de coeur des spécialistes du Jardin botanique

Le Jardin botanique de Montréal a tenu récemment une journée spéciale où j’ai visité le Jardin des nouveautés, idéal pour découvrir les nouvelles annuelles, et le Jardin des plantes utiles, à voir absolument pour quiconque s’intéresse aux plantes potagères, aux tinctoriales, aux aromatiques, aux céréales…

La jardinière Annie Davis y a présenté une vingtaine de coups de coeur de l’équipe. Parmi ceux-ci, j’ai dû faire un difficile choix, que voici.

Tournesol à floraison continue

Photo: Lise Gobeille

L’ensoleillé tournesol Sunfinity est impressionnant par la multitude de fleurs en continu qu’il produit de la fin du printemps jusqu’à la fin de l’été. Elles ont les couleurs des magnifiques tournesols de notre enfance, mais elles sont de plus petite taille. Comme elles sont produites en abondance sur des tiges multiples, on a le plaisir de pouvoir en couper pour se faire des bouquets.

Nourricières, elles attirent de nombreux oiseaux et abeilles, qui viennent s’y approvisionner en pollen et en graines. Facile à cultiver, un sol standard avec un peu de compost lui conviendra. Si on la cultive en contenant, il devra être gros, car le plant peut atteindre 120 cm de haut par 90 cm de large.



Ornementale, l’alstroemeria Rock’n’Roll

Sélection 2017-2018 chez Déco-Style, l’entreprise du reconnu Normand Tellier à Saint-Félix-de-Valois, l’alstroemeria Rock’n’Roll épate par son feuillage lumineux. C’est une belle plante pour la mi-ombre, où son feuillage sera jaune panaché de vert ; néanmoins, elle croît aussi très bien au soleil. Or, au soleil, son feuillage devient blanc panaché de vert, un phénomène lié à l’augmentation de la luminosité.

Le plant forme une belle masse qui atteint environ 60 cm de haut par 50 cm de large. Ses fleurs rouge orangé sont fort jolies, mais dans nos conditions climatiques, la plante semble peu florifère. Pour réussir sa culture, on la plante dans un sol drainé, légèrement humide et riche en matières organiques.

Puis, l’horticultrice du Jardin des plantes utiles, Isabelle Paquin, nous a fait découvrir — et goûter à — plus d’une vingtaine de coups de coeur. En voici deux.

Feuilles au goût de champignon

Une amusante curiosité, le Rungia klossii, surprend franchement par le goût de champignon de Paris de ses feuilles croquantes. Elles se dégustent crues en salade ou cuites. Mais cuites, elles perdent leur belle couleur vert brillant. En plus d’être une découverte culinaire, cette plante est fort jolie. Son feuillage lustré est ornemental, ainsi que ses petites fleurs asymétriques d’un bleu royal.

Pour favoriser son port buissonnant, il est recommandé de récolter régulièrement ses feuilles. De petite taille, elle n’atteint pas plus de 50 cm de haut et se cultive donc aussi bien en jardinière qu’en plein sol. Elle apprécie un sol humifère, léger et drainé et pousse bien à la mi-ombre.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, son pays d’origine, on la retrouve couramment dans les marchés.

Beau et bon, le fenouil Antares

Remarquable, le fenouil Antares a remporté un premier prix au concours de l’All-America Selections (AAS) 2017 dans la section des légumes. C’est la première fois qu’un fenouil remporte ce prix. L’AAS est le seul concours sans but lucratif pour les légumes et les plantes à fleurs en Amérique du Nord. Il a été créé en 1932.

Tous les fenouils sont beaux, avec leur feuillage vaporeux ; toutefois, ce qui différencie celui-ci est son impressionnant gros bulbe d’un blanc pur. Aussi, son goût serait plus sucré et plus prononcé en réglisse et en anis.

Le fenouil attire les pollinisateurs au jardin, il est particulièrement populaire auprès de certains papillons. Cet hybride est plus tolérant à l’éclatement du bulbe. Placé en plein soleil, il sera fantastique dans un potager ou mélangé avec des plantes ornementales, en contenant ou en platebande.



La Société de bonsaï et de penjing de Montréal tiendra son exposition annuelle les 25, 26 et 27 août prochains au grand chapiteau du Jardin botanique de Montréal, près de l’Insectarium. Voici une occasion de découvrir des oeuvres magnifiques réalisées par des bonsaïstes de haut calibre et par une relève prometteuse.



Il y aura des ateliers, des conférences et des démonstrations, ainsi qu’une visite guidée le dimanche. L’exposition est ouverte de 9 h à 18 h tous les jours.

Dans la bibliothèque Des salades dans la cuisine, Micropousses, graines germées, radis, salades… à faire pousser à l’intérieur de la maison, Elizabeth Millard, Hors collection – Jardin, Marabout, 2017, 223 pages.



Faire pousser des légumes chez soi toute l’année, c’est possible, surtout lorsqu’on choisit des cultures comme les micropousses, les pousses et les graines germées. C’est ce qu’explique Elizabeth Millard dans ce bouquin, mais elle soutient aussi qu’avec un peu d’équipement et un peu plus de connaissances, on peut cultiver des laitues, des radis, des carottes, de fines herbes et des tomates.



Sans prétention, ce livre contient toute l’information dont vous aurez besoin pour vous organiser, faire vos premiers pas et reconnaître les problèmes les plus courants.

Seed: The Untold Story Ce documentaire-choc aux magnifiques images relate l’histoire des semences de la Deuxième Guerre à nos jours. D’une part, il montre à quel point notre alimentation a été remise entre les mains des grandes semencières de ce monde : Syngenta, Dow et Monsanto. Leur pouvoir, de même que certains témoignages ont de quoi ébranler.



D’autre part, on y découvre des gens investis d’une mission, une mission plus grande qu’eux, celle de sauvegarder la diversité végétale en montant des banques de semences. Plusieurs personnalités connues y donnent leur point de vue, comme Jane Goodall, primatologue et éthologue britannique, Raj Patel, économiste et militant politique américain, et Vandana Shiva, écologiste et militante féministe indienne.



Ce documentaire réalisé en 2016 par Taggart Siegel et Jon Betz a reçu le Grand Prix du jury à Nashville, le Sheffield Doc/Fest Environmental Award et le Prix du meilleur film du Festival de Princeton. À voir.