Heureux d’un printemps

Dès les premiers jours de temps doux, on voit les amateurs de jardinage sortir des quincailleries avec des sacs de terre, des plantes vertes, des sachets de semences… Le besoin de verdure est toujours intense après nos longs hivers. Mais, au Québec, le printemps prend souvent du temps à s’installer et les risques de gel s’étendent jusqu’au 3 mai pour la région de Montréal. Alors, comment faire pour devancer un peu le printemps ? Voici quelques trucs.

Plantes résistantes au froid

Pour fleurir tôt en saison balcon, terrasse et platebande, on choisit des annuelles qui résistent bien au froid, et même au gel. Elles ne sont pas nombreuses, mais combien il est agréable de les voir. Les plus faciles à trouver sont les pensées, les giroflées, les primevères et les mufliers. Avec quelques boîtes de plants et sans dépenser une fortune, on colore et parfume l’entrée et le balcon en un rien de temps, et quel bonheur !

Photo: Lise Gobeille Le Devoir

On trouve également, à ce temps-ci de l’année, des bulbes en pot dans les supermarchés et les jardineries. Au lieu de les mettre au salon, plantez-les dehors, bien en vue, dans un beau pot. En plus, ils dureront bien plus longtemps qu’à l’intérieur. Un autre truc : choisissez ceux dont les boutons sont à peine ouverts et peu colorés : vous profiterez de leur floraison plus longtemps.

Cloches et bâches au potager

Un truc tout simple pour pouvoir semer et planter tôt au potager est de couvrir le sol d’une bâche de plastique noire afin qu’il se réchauffe plus rapidement. Cette astuce est particulièrement efficace avec les bacs surélevés, mais dans tous les cas elle permet des récoltes plus rapides de bons légumes frais.

Photo: Lise Gobeille Le Devoir

D’un autre côté, même si les légumes (radis, épinards, mesclun…) que l’on sème tôt tolèrent le froid, ils aiment qu’on leur fournisse un microclimat légèrement plus doux. Pour ce, les couvertures flottantes sont parfaites. Elles offrent une légère protection contre le gel mais laissent passer lumière, air et pluie.

Pour les plantes qui ont besoin de plus de chaleur (tomates, aubergines, poivrons…), les minitunnels de plastique ou les cloches, une bonne vieille méthode du XIXe siècle développée par les maraîchers français, sont idéaux.

Des projets

C’est le moment de planifier les projets pour le jardin. Vous souhaitez vous isoler d’un voisin, faire un mur végétal ou avoir un potager sur votre balcon ? Prenez le temps de bien vous documenter et consultez des spécialistes au besoin pour éviter les déceptions. On trouve une tonne de renseignements sur le Web, et c’est fantastique, mais il n’y a rien comme un bon livre.

Photo: Lise Gobeille Le Devoir

Ma bibliothèque préférée est celle du Jardin botanique de Montréal. Toutefois, pour emprunter un ouvrage, on doit être membre des Amis du Jardin, ce que vous pouvez faire en vous rendant au local des Amis. Sinon, on peut toujours consulter les livres sur place.

C’est toujours un grand plaisir de vous retrouver, chers lecteurs, et je nous souhaite une luxuriante saison de jardinage !





Le jardinier



Le film québécois Le jardinier est un excellent et très beau document sur les jardins des Quatre-Vents, à La Malbaie, et sur son concepteur, Frank Cabot. Le rythme est bon, le scénario est bien conçu, les images sont magnifiques et les entrevues, très intéressantes. En particulier celle avec M. Cabot, qui y explique sa fascinante vision d’un jardin, et celle avec Penelope Hobhouse, designer anglaise de jardin reconnue, qui jette un regard critique et admirateur sur l’homme et son oeuvre. À voir.



Un arbre pour mon quartier



À Montréal, la campagne Un arbre pour mon quartier est de retour pour une 5e édition. Pour seulement 25 $ pour un arbre et 35 $ pour un arbre fruitier de 1,5 à 2 mètres, c’est une aubaine. Planter un arbre embellit le quartier, en plus d’améliorer la qualité de l’air, car les feuilles sont de fantastiques filtres à polluants.



Si chacun s’y met, le quartier se transforme en quelques années seulement. D’autre part, bien choisir son arbre est essentiel, mais pas toujours facile. Pour vous aider, je vous recommande de visiter



Jour de la Terre



Le réseau Éco-quartier organise



Dans la bibliothèque Jardiner dans 1m2. Trucs et astuces pour cultiver dans de petits espaces

Multimondes,

2017, 256 pages



Ce guide prodigue de bons conseils et donne de nombreuses idées originales pour cultiver dans des espaces restreints. Sa force : les nombreux projets peu coûteux proposés et souvent fabriqués avec des matériaux recyclés. Expliqués étape par étape à l’aide de photos, ils sont faciles à réaliser : passoire à fraisiers, escabeaux gourmands, palette, gouttière, rigolo support de roue…



Les questions de base pour bien réussir les récoltes sont abordées de manière succincte et présentées à l’aide de tableaux, d’encadrés et de nombreuses photos. Pour tout enseignant qui souhaite développer des activités pédagogiques de jardinage, ce bouquin est sans nul doute un excellent outil. À la fin du livre, on trouve des adresses utiles de jardineries et de semenciers d’ici.



Exposition Ikebana international L’art floral japonais fascine par sa beauté et son apparente simplicité. Contrairement à l’art floral occidental, il met en valeur autant le vase, les tiges, les feuilles et les branches que la fleur elle-même. Réalisées par des maîtres et des élèves expérimentés, les oeuvres présentées en fin de semaine au Pavillon japonais du Jardin botanique de Montréal sauront ravir et surprendre. Cette exposition est organisée par la Section d’Ikebana international. Gratuit.