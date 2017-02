Rooftops. Islands in the sky. Jardins sur toiture, Philip Jodidio

Voilà un magnifique livre qui illustre la tendance internationale d’occuper les toits. Pour y parvenir, des structures expérimentales parfois exubérantes et des constructions existantes sont réinventées ou développées par les architectes et designers urbains. Au sommet des bâtiments, ces pièces supplémentaires créent des sanctuaires originaux, en retrait de l’agitation, avec des vues panoramiques exceptionnelles. Plus de 50 bars, restaurants, installations artistiques temporaires et jardins ont été sélectionnés pour révéler la diversité des projets réalisés dans les métropoles, de Sydney à Hong Kong, d’Oslo à Chicago. Ils sont présentés à l’aide de photos, de dessins, de plans et de superbes illustrations signées Boyoun Kim, qui a travaillé pour The New York Times et The New Yorker. Chaque réalisation est accompagnée d’un court texte descriptif et de sa localisation. Au début du livre se trouve une carte du monde qui indique en un coup d’oeil où sont les projets, et à la fin, de l’information sur les architectes et les designers. Quant à l’auteur, il serait l’un des plus lus dans le domaine de l’architecture. Un seul bémol, le titre en français porte à croire qu’on ne parle que de jardins.

Rooftops ★★★★ Philip Jodidio Taschen, 2016, 384 pages. En allemand, anglais et français.