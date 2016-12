Jean Mus, Jardins méditerranéens contemporains, Dane MacDowell

Ce livre magnifique révèle 22 extraordinaires créations contemporaines du paysagiste le plus renommé de la Côte d’Azur, Jean Mus. Parce qu’il a grandi dans un jardin d’exception où il suivait son père dans les allées un arrosoir à la main, il connaît tout, ou presque, de l’art du jardinage. Les exigences du climat, de l’ensoleillement, du sol, les besoins des arbres et des plantes, il les connaît par coeur. Deux maîtres ont grandement influencé son style : Ferdinand Bac et Russel Page, l’un pour la théâtralité de ses jardins et l’autre pour son tracé. Le style de Jean Mus est un dialogue chaque fois renouvelé entre le site et son contexte, le permanent et les travaux à réaliser, les sensations et les souvenirs. À la conception, une grande part d’observation entre en jeu, ainsi qu’un soupçon de mystère, une petite dose d’humour et 40 ans de savoir-faire. Une introduction présente chaque jardin, suivent ensuite son histoire en bref, les souhaits du propriétaire, les interventions du paysagiste, des croquis et des photos. Le texte instructif est agréable à lire. Sentimental et hédoniste, ce passionné crée des lieux à vivre, à découvrir et à aimer chaque jour de l’année.

Jean Mus. Jardins méditerranéens contemporains ★★★★★ Texte de Dane MacDowell, photos de Philipe Perdereau, Ulmer, 2016, 192 pages