Un beau jardin coloré en hiver, est-ce possible ? Cédric Pollet, passionné des jardins d’hiver, parcourt la France et l’Angleterre depuis 2007 à leur recherche pour nous les faire apprécier. Dans ce livre, il nous fait découvrir 20 jardins d’exception, des centaines de compositions et plus de 300 plantes pour sublimer nos jardins… l’hiver. Comme il le souligne, il suffit de quelques arbres aux écorces remarquables, d’arbustes aux tiges colorées et de plantes aux feuillages persistants pour les illuminer, les transformer. C’est simple, mais rarement on pense à cette saison lors de la planification de nos plantations. En 2008 et 2011, il a publié sur le même thème Écorces, voyage dans l’intimité des arbres du monde et Écorces, galerie d’art à ciel ouvert, chez Ulmer. Dans celui-ci, fruit de neuf années de recherche et dernier opus consacré aux écorces, il aborde un angle plus paysager.



Jardins d'hiver. Une saison réinventée ★★★★★ Cédric Pollet, Ulmer, 2016, 224 pages