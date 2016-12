Sobre et design, Experimenting Landscapes présente 25 projets élaborés aux Jardins de Métis dans le cadre du Festival international des jardins. On y souligne les caractéristiques du site où on se sent vraiment en vie, la totale liberté de créer, d’arriver avec quelque chose de complètement nouveau et l’esprit d’expérimentation historique du lieu. Un autre point fort qui revient souvent est l’obligation d’avoir les mains dedans, de devoir construire soi-même son oeuvre. Par ailleurs, Tim Richardson, auteur de livres sur les jardins et fondateur du Festival alternatif de Chelsea, y signe un essai un peu verbeux sur le sens de la place versus tabula rasa. Pour terminer, chaque jardin est présenté avec un résumé, la méthode, les matériaux, les résultats et de nombreuses photos et croquis, ce qui donne rapidement une bonne compréhension de l’oeuvre. En anglais seulement.

Experimenting Landscapes. Testing the Limits of the Garden ★★★★★ Emily Waugh, Métis International Garden Festival, Birkhauser, 2016, 183 pages