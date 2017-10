L’ExpoHabitation d’automne est de retour

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Tenu chaque année au Stade olympique de Montréal, l’ExpoHabitation d’automne est l’un des événements québécois les plus courus des amateurs de construction, de décoration et de rénovation. Sa quatrième édition aura lieu du 19 au 22 octobre prochain. Près de 65 000 visiteurs y sont attendus.

Réunissant plus de 375 exposants, l’ExpoHabitation d’automne se déploiera au coeur de l’aire de jeu du Stade olympique tel un petit village. Six maisons complètes y seront exposées et pourront être visitées par les festivaliers.

La maison Axelle, qui est une demeure familiale de 1400 pieds carrés d’inspiration côtière, y sera dévoilée en primeur par les Industries Bonneville.

Les autres habitations qui constitueront le village du salon seront toutes des minimaisons. Parmi elles, on trouvera notamment la Micro-Natur, le modèle qu’offriront les Industries Bonneville au couple gagnant d’Occupation Double Bali.

« La grande particularité de ce modèle-là, c’est que c’est une maison qui offre un contact vraiment très intime avec la nature ; quand on est à l’intérieur, on a l’impression que le paysage fait partie du décor. […] Pour les gagnants d’OD, on l’a équipée de toutes sortes d’éléments personnalisés. On a mis des comptoirs en granit, des fenêtres en aluminium, un miroir de salle de bain à affichage numérique et antibuée, etc. » indique Dany Bonneville, président-directeur général des Industries Bonneville.

La minimaison 16x46D de l’entreprise Confort Design, dont la superficie avoisine les 725 pieds carrés, fera aussi partie du lot.

« Les minimaisons comme celles que proposent Bonneville et Confort Design sont très populaires au salon, relève Robert Yelle, vice-président d’ExpoPromotion Inc., promoteur du salon. C’est le genre de constructions que les gens aiment parce qu’elles sont sur des fondations et qu’elles sont accessibles. »

Deux autres minimaisons atypiques feront partie du voisinage. La maisonnette sur roue de Go-VR, qui a été conçue pour être facilement déplacée, y sera en démonstration. Également, la Cool Box de l’entreprise Construction Prospère, une unité modulable aux multiples possibilités, qui sera présentée pour la première fois à l’ExpoHabitation d’automne.

« C’est un produit qui est très adaptable, note M. Yelle. On peut empiler les modules et agrandir assez facilement la maison au fil des années en ajoutant des ailes à la construction. Le concept vient d’Europe. C’est vraiment une belle idée. »

Toutes ces maisons seront présentées dans un décor réalisé par le célèbre paysagiste Pierre Dansereau. Elles seront également disposées autour d’une vaste installation centrale conçue par Piscines Val-Morin Signature.

« Ils vont nous faire une cour arrière extraordinaire. Il y aura une piscine grandeur nature, avec des chutes d’eau, des spas, etc., tout ça, dans un environnement naturel », commente le vice-président d’ExpoPromotion Inc.

Incursion technologique

À quelques pas du village de minimaisons, les visiteurs pourront aussi découvrir la maison intelligente personnalisée de Best Buy. Équipée d’une cinquantaine de produits de domotique — éclairage, thermostats, électroménagers, caméras de sécurité, etc. —, elle sera présentée pour la première fois au Québec.

« Une équipe de techniciens [la Geek Squad] sera présente sur les lieux pour répondre aux questions des visiteurs et les aider à concevoir une maison intelligente. Ils vont évaluer les besoins des gens et leur proposer différentes solutions pour leur habitation, que ce soit pour le chauffage, l’éclairage ou autre », précise M. Yelle.

Plusieurs cuisines et salles de bain

Pratiquement tout le reste de l’aire de jeu du Stade olympique sera occupé par des kiosques d’exposants. Les personnes intéressées pourront y découvrir les plus récentes tendances en matière d’habitation et y trouver toutes sortes de produits et conseils pour leurs projets immobiliers. Toujours très populaires auprès des visiteurs, les exposants qui présenteront des cuisines et des salles de bain seront particulièrement nombreux au salon cette année.

« Il y en aura une vingtaine, indique M. Yelle. Parmi eux, Emilie Cerretti, une designer bien connue, qui s’est associée à la firme Richard Levesque pour concevoir une cuisine de rêve. Elle sera là tous les jours pour rencontrer les gens. »

Conférences

Quelques conférences gratuites seront offertes dans le cadre du salon. Notamment, des experts de DuProprio proposeront des ateliers d’une heure au cours desquels les visiteurs pourront y apprendre les rudiments de la vente d’une maison sans agent immobilier.

Également, l’entrepreneur et investisseur Luc Poirier présentera deux allocutions de deux heures au cours desquelles il parlera de son parcours et partagera ses expériences, notamment en matière d’investissement immobilier.