EvoloX : saut dans un avenir prometteur

Ce texte fait partie d’un cahier spécial.

La Corporation Proment continue le développement de la Pointe-Nord à L’Île-des-Soeurs. Alors que la livraison de la tour EvoloS va débuter au printemps, celle d’EvoloX, quatrième et plus haut gratte-ciel de l’île, est prévue pour début 2020.

À l’instar des trois autres tours de la Pointe-Nord — nommées Evolo 1, Evolo 2 et EvoloS —, la future EvoloX offrira une multitude de commodités à ses résidents. Une piscine intérieure et extérieure, un spa avec bain vapeur et sauna, une salle de sport, une salle de réception avec salle à manger, et même un cinéma. Plus haute que les autres, elle comptera 36 étages, contre 30 pour Evolo 1 et 2, et 26 pour EvoloS. Les 285 logements sont sur le marché depuis le mois d’octobre dernier. « Nous avons déjà environ 50 % d’unités vendues, indique llan Gewurz, vice-président exécutif de la Corporation Proment. La réponse du public a été très forte. »

Même si la livraison n’est prévue que dans trois ans, il est déjà possible de « visiter » la tour grâce à sa représentation 3D. EvoloX offre plusieurs possibilités de logements, avec des superficies variant de 630 à 4000 pieds carrés. « Les prix dépendent de l’orientation, de l’étage et de la surface », précise M. Gewurz. Par exemple, dans les étages inférieurs, un appartement de 640 pieds carrés avec une chambre peut valoir 265 000 $. Les prix peuvent aller jusqu’à 4,5 millions de dollars pour un penthouse. Le tout s’entend taxes comprises, avec trois électroménagers, une place de stationnement et, évidemment, l’accès aux commodités de l’immeuble. « Ce qui est fun avec cet édifice, c’est qu’il est accessible, même pour les plus jeunes parce qu’il y a différents types de logements, donc plusieurs possibilités, mentionne M. Gewurz. Nous avons gardé des prix abordables, beaucoup d’unités sont vendues à environ 450 $ le pied carré. »

Comme pour ses constructions antérieures, la Corporation Proment porte une attention particulière au développement durable pour la tour EvoloX et vise une certification LEED (Leadership en concepts énergétiques et environnementaux). Evolo 1 et 2 sont déjà certifiées LEED Or du Conseil du Bâtiment durable du Canada. Par ailleurs, le plan directeur de Pointe-Nord a obtenu le LEED ND Or du U.S. Green Building Council, reconnaissant le développement responsable et durable des nouveaux quartiers.

Une autre image de l’île

Selon M. Gewurz, à la Pointe-Nord, 60 % des acheteurs ont de 35 à 55 ans. « Nous avons différentes typologies, autant des célibataires, des jeunes couples avec ou sans enfant, des couples dont les enfants vont bientôt quitter la maison, des retraités ou encore des étudiants », commente-t-il. Une diversité rendue possible par les multiples types d’habitation dans le quartier. Outre les tours, la Corporation offre des appartements dans des immeubles plus bas ou des maisons en rangée.

« On a changé totalement le style de vie à L’Île-des-Soeurs, lance M. Gewurz. L’impression que l’île est vieille, loin, tranquille et chère, n’est pas vraie pour la Pointe-Nord. Au contraire, elle est jeune, dynamique et accessible. » À quelques minutes du centre-ville de Montréal et avec ses petits airs de campagne, la Pointe-Nord réunit donc le meilleur des deux mondes. Proment a aussi voulu profiter de l’emplacement au bord du Saint-Laurent. « Les habitants sont toujours près de l’eau, ils peuvent vraiment profiter du fleuve », estime le vice-président. Les berges ont été aménagées en parc public, avec une piste cyclable faisant le tour de l’île.

Un quartier unique

Proment veut faire du quartier un lieu vivant, vert et dynamique. Tout, de la taille des arbres plantés à la direction des allées — les rues vont vers le centre-ville et les grands axes vers le fleuve —, a été pensé pour une meilleure expérience piétonne. Au coeur du quartier se trouve une place centrale, assez grande pour accueillir des événements et assez chaleureuse pour qu’on ait envie de s’y arrêter seul boire un café. La largeur des rues a aussi été calibrée pour être confortable. « Nous avons cherché la relation idéale pour que les rues ne soient ni trop larges ni trop étroites », décrit M. Gewurz.

Pour créer un caractère unique à la rue principale, les commerces sont sélectionnés avec soin. « Nous voulons privilégier les commerces artisanaux et éviter les chaînes », explique M. Gewurz. Actuellement, le café-boulangerie Mamie Clafoutis, la brasserie Les enfants terribles ou encore l’institut de beauté MSalon ont déjà ouvert leurs portes. « Lorsque tout sera terminé, nous sélectionnerons une bonne fromagerie, une bonne charcuterie, etc. », ajoute le vice-président. À l’horizon 2018, Pointe-Nord accueillera une station du train léger, qui rapprochera encore plus le quartier du centre-ville.