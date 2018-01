La recette de steaks de chou-fleur, raisins rôtis, pacanes et salsa verde du chef Michael Tozzi

Donne 2 portions



Si vous n’avez jamais mangé de « steaks » de chou-fleur, sachez qu’il s’agit simplement de chou-fleur coupé en tranches épaisses, assaisonné et grillé, ou rôti, jusqu’à ce qu’il soit tendre à l’intérieur et croustillant à l’extérieur. Un vrai délice !



Ingrédients



Salsa verde :



- ⅓ tasse de pacanes

- ¼ tasse d’huile d’olive

- 1 cuillère à soupe de câpres égouttées, hachées

- 2 cuillères à soupe de persil haché grossièrement

- 1 cuillère à soupe de ciboulette hachée finement

- 1 cuillère à soupe de raisins de Corinthe

- 1 cuillère à soupe de jus de citron

- 1 cuillère à thé de zeste de citron finement râpé

- Sel casher



Chou-fleur :



- 1 petite tête de chou-fleur

- Sel casher

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 1 cuillère à soupe de beurre non salé

- ½ tasse de raisins rouges

- Quartiers de citron (pour servir)



Préparation



Préchauffer le four à 350 °F. Faire griller les noix sur une plaque à pâtisserie, en remuant une fois, jusqu’à ce qu’elles soient dorées, de 7 à 10 minutes. Laisser refroidir, puis hacher grossièrement. Mettre de côté.



Augmenter la température du four à 425 °F.



Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la salsa et assaisonner au goût avec du sel. Réserver.



Ne retirer que les feuilles extérieures les plus dures du chou-fleur (laisser les feuilles intérieures tendres). Couper la tige pour créer une base plate. Le chou-fleur reposant sur la tige, le couper en deux de haut en bas, créant deux lobes avec la tige attachée. Couper le bord arrondi de chaque morceau pour créer deux steaks de 1½ pouce d’épaisseur (la tige doit maintenir les bouquets ensemble), mettre les tranches de côté et garder le restant du chou-fleur pour une autre utilisation.



Faire chauffer l’huile dans une grande poêle à feu moyen vif. Ajouter le beurre et remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu, puis ajouter les steaks de chou-fleur. Cuire en remuant délicatement le chou-fleur de temps en temps pour faire couler la graisse chaude en dessous, jusqu’à ce que les steaks soient bien dorés. Retourner les steaks et assaisonner avec du sel. Ajouter les raisins rouges dans la poêle, puis transférer le tout au four et rôtir jusqu’à ce que les tiges de chou-fleur soient tendres à la fourchette, de 10 à 15 minutes. Une fois les steaks cuits, les transférer dans une assiette et les saupoudrer de salsa verde, de raisins rôtis et de sel. Servir avec des quartiers de citron.