La recette de Gnudi au beurre de marjolaine du chef Michael Tozzi

Vous devez absolument essayer cette recette. Gnudi veut dire « nu » en italien. C’est comme un ravioli, mais sans la pâte, donc un ravioli nu. Ils sont très simples à confectionner, mais il est bien important de respecter les temps de repos si vous voulez réussir cette recette. C’est délicieux, promis !



Donne 4 portions



Gnudi



- 2 tasses (500 ml) de ricotta égouttée

- 1 œuf

- 1/2 tasse (125 ml) de parmesan râpé ou de grana padano ou de pecorino râpé

- 1/4 (1 ml) de noix de muscade râpée

- Environ 1/4 de tasse (75 ml) de semoule fine (plus pour saupoudrer)

- 1/2 c. à thé (1 ml) de sel

- 1/2 c. à thé (1 ml) de poivre



Sauce



- 4 c. à table (60 ml) de beurre non salé

- 2 c. à table (30 ml) de ciboulette hachée finement

- 30 feuilles de marjolaine

- 4 c. à table (60 ml) d’échalote française frite pour la garniture

- Muscade fraîche et parmesan râpés pour la garniture



Méthode



Déposer la ricotta au fond d’une passoire tapissée d’une étamine double. Laisser égoutter quelques heures ou une nuit au réfrigérateur. Mélanger la ricotta, l’œuf, le fromage, le sel, le poivre et la muscade.



Ajouter environ 1/4 de tasse de semoule et bien mélanger. Goûter et ajuster l’assaisonnement.



Saupoudrer une plaque de semoule, former de petites boules rondes entre les mains et les rouler généreusement dans la semoule. Les laisser sur la plaque à découvert au réfrigérateur quelques heures ou toute une nuit. La semoule absorbera l’humidité de la ricotta et vous donnera un meilleur résultat.



Cuire les gnudi dans une grande casserole d’eau bouillante salée. Laisser mijoter environ de 4 à 5 minutes pour s’assurer que le centre est cuit. Utiliser une cuillère trouée pour les retirer.



Pendant la cuisson, faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux et y ajouter les feuilles de marjolaine. Une fois le beurre et la marjolaine caramélisés, y ajouter les gnudi cuits ainsi qu’un peu d’eau de cuisson.



Enrober délicatement les gnudi de la sauce et mettre en plat. Les garnir avec un peu de ciboulette hachée, d’échalote frite, de parmesan et de muscade fraîche râpée.