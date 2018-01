La recette de «Qui Noah Royal» de la chef de Miss Prêt à manger, Kim Lallouz

C’est la salade signature de la chef Kim Lallouz, mais avec une twist hivernale. Cette salade de quinoa royal est un plat rempli de protéines, qui se conserve quatre jours au frigo. Les enfants l’aiment, les adultes aussi.



Ingrédients



- 4 tasses de quinoa cuit

- 1 concombre anglais coupé en petits morceaux

- 3 oignons verts émincés 1 tasse de canneberges séchées

- 1 tasse d’amandes en bâtonnets rôties

- 1/2 botte de coriandre, hachée grossièrement (les feuilles seulement)

- Une demi-courge musquée cuite et coupée en gros dés

- 2 courgettes coupées en gros dés

- 1 champignon portobello coupé en gros dés

- 1 betterave rouge et 1 betterave jaune, sans peau, coupées en gros dés

- 2 tiges de romarin frais

- 2 tiges de thym frais 1 oignon rouge, coupé en gros dés

- Huile d’olive, ou huile de pépin de raisins

- Cidre de pomme au goût

- Canelle, muscade et paprika (et chili en poudre si désiré)

- Sel et poivre



Préparation



Cuire la demi-courge musquée et les betteraves, saupoudrées de cannelle, de paprika et de muscade, au four à 375 degrés pendant une demi-heure, ou jusqu’à ce que tout soit tendre.



Ajouter les courgettes, les oignons, les champignons (légèrement couverts d’huile d’olive, de sel, de poivre et des herbes fraîches). Augmenter la température du four à 400 degrés et cuire pendant 15 minutes.



Sortir et laisser refroidir.



Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Ajouter l’huile et le cidre au goût, saler, poivrer et déguster !