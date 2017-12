Des cocktails pour virer l’année

Le champagne, c’est bien. Très bien. Mais un cocktail pour épater la galerie, c’est pas mal non plus. Le mixologue Manuel Perrier et Jean-Sébastien Michel, qui a ouvert en 2012 la boutique Alambika, où l’on retrouve tous les accessoires nécessaires à la confection et la dégustation de cocktails, proposent deux recettes créées à partir d’ingrédients d’ici, mais adaptables avec des produits du commerce.

Menthe moscovite

Ingrédients

Préparation

Une canne de Noël à boire. Mais en mieux.- 1 oz de 1769 Distillerie MVodka (ou sa version vieillie en fût)- 1 oz de crème de menthe Les Subversifs- 0,5 oz de sirop de gingembre de marque Le Lab, Les Charlatans ou 3/4 oz. Tonic Maison- 0,5 oz. de jus de lime fraisÉcraser une canne de Noël dans un bol. Humidifier la moitié du rebord d’un verre Old Fashioned et le rouler dans la canne écrasée. Remplir votre verre de glaçons et le mettre au congélateur. Dans un shakeur, secouer énergiquement les ingrédients pendant 5-7 secondes. Verser dans le verre à travers une passoire fine. Ajouter de l’eau gazeuse. Garnir d’un morceau de gingembre, d’un bouquet de menthe et évidemment d’une canne de Noël.

César de course

Un césar de compétition utilisant des produits de haute qualité pour tous ceux qui veulent revoir leur vision de ce classique canadien.



Ingrédients



- 1,5 oz de vodka ou de gin

- 0,5 oz de verjus (ou jus de citron)

- 0,5 oz de sauce Worcestershire (nous suggérons la Colonel Pabst)

- 0,25 oz de sauce piquante de votre choix

- 0,25 oz de sirop simple ou d’érable

- Mélange artisanal Walter Ceasar



Préparation



Tremper la moitié d’un verre Highball déjà humidifié dans un mélange d’épices de chez M Chef/Compana De Sales/Walter ou autres. Ajouter les cinq premiers ingrédients. Remplir la moitié du verre de glaçons. Ajouter le mélange Walter Caesar pour combler le verre. Décorer avec des olives ou du céleri marinés (suggestions : olives Filthy Food au vermouth & cornichon ou céleri César de Preservation Society).