La cerise sur les apéros des Fêtes

Le champagne, c’est bien. Très bien. Mais un cocktail pour épater la galerie, c’est pas mal non plus. Le mixologue Manuel Perrier et Jean-Sébastien Michel, qui a ouvert en 2012 la boutique Alambika, où l’on retrouve tous les accessoires nécessaires à la confection et à la dégustation de cocktails, proposent deux recettes créées à partir d’ingrédients d’ici, mais adaptables avec des produits du commerce.

Verdun Martini

Une version plus légère, bien qu’aromatique, claire et hivernale, de ce cocktail classique par excellence. L’alcool suggéré et le sirop d’érable vieilli en fût sont tous deux produits dans le secteur avoisinant Verdun.



Ingrédients

Dans un verre à mélanger, ajouter :



- 2 oz de gin Cirka sauvage (ou autre gin aromatique, comme le Km12)

- 0,25 oz de sirop d’érable vieilli en fût de bourbon de la Distillerie 1769

- 3-4 traits d’amer (bitter) à l’orange



Préparation



Remplir le verre à mélanger de glace. Mélanger à la cuillère doucement jusqu’à obtention d’un volume double à celui de départ. Filtrer dans une petite coupe bien froide. Garnir d’une cerise à cocktail de qualité (suggestion : Filthy Food, Jack Rudy ou Egbert’s).

Dog Fog

Une infusion chaude et réconfortante ? Cela fait certainement partie des trois meilleures raisons d’aimer l’hiver. À noter, cette recette est à base de White Dog, le nom donné au whisky blanc n’aillant pas encore été vieilli en fût. Cette catégorie de spiritueux est de plus en plus présente au Québec, principalement parce qu’elle permet aux jeunes distilleries de mettre en marché un produit à base de grain avant la période de vieillissement légale de 3 ans nécessaire pour obtenir l’appellation whisky.

Ingrédients

Dans une casserole, ajouter :

- 1 oz de whisky blanc (Sivo, l’Essence du Rye ; Les Subversifs, Chien Blanc ; St-Laurent : Moonshine)

- 1 oz de sirop de tonic (Trois Quarts d'Once ou Panache Tonic)

- 2 oz d’infusion de thé Earl Grey

- 2 oz de lait de coco

- 4 gouttes d’amer au chocolat Ms. Better bitters (ou arôme de chocolat à pâtisserie)

Préparation

Laisser frémir et mélanger avec un fouet ou une cuillère. Servir chaud dans une tasse à thé ou un verre et garnir d’un zeste de citron.