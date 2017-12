La recette de pain shirmal de la chef du Café Byblos, Heméla Pourafzal

Ingrédients (pour trois pains)

Préparation

Pour agrémenter vos brunchs du temps des Fêtes, je vous propose la recette d’un pain de déjeuner traditionnel en Iran.- 30 g de levure fraîche de boulanger- 300 g de lait- 400 g d’eau- 150 g d’huile végétale- 1 kilo et demi de farine blanche- 375 g de sucre- 1 cuillerée à thé de cumin- 1/2 cuillerée à thé de sel- 2 œufs- 2 cuillerées à thé de sésame blanc- Un demi-verre de lait- Une pincée de safran en poudre à mélanger dans de l’eau chaudeMélanger longuement dans un batteur la levure, l’eau et le lait. Le mélange doit être homogène et légèrement gris.Mettre le sucre, puis mélanger encore.Ajouter l’huile et mélanger encore 5 minutes.Mettre le cumin et le sel dans la farine, puis ajouter au mélange avec les œufs, en deux fois, c’est-à-dire ajouter d’abord la moitié de la farine et un œuf au mélange homogène, puis l’autre moitié de la farine et le deuxième œuf.Le mélange obtenu est assez gluant. Laisser reposer au moins deux heures à la température ambiante, couvert d’un linge humide.Après ce temps, diviser la pâte en trois. Étaler chaque morceau sur un plateau rond en forme de galette d’environ un centimètre de hauteur. Badigeonner chaque pain de lait mélangé avec la préparation au safran, puis parsemer de sésame. Laisser reposer au frais au moins 2 heures ou, mieux, toute une nuit.Enfourner à 250 degrés Fahrenheit pendant environ 30 minutes. Le pain doit avoir une belle couleur dorée.