Festin pour les tenants du zéro déchet

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Conserver grâce à des méthodes du passé remises au goût du jour. Conserver sans… frigo ! C’est cette expérience « ultime » qu’a menée la journaliste française Marie Cochard pendant un an. Dans son petit livre, elle présente différentes astuces ou techniques pour préserver les aliments différemment et, surtout, revoir sa démarche de consommation. Pour elle, le réfrigérateur marque le début du gaspillage alimentaire, car on y fait le plein de nourriture ; à en oublier les choses qui se périment ! À défaut de se débarrasser du frigo à Noël, commençons par de petites choses accessibles !

Outils

On trouve depuis peu sur le marché des enveloppes alimentaires recouvertes de cire d’abeille qui nous évitent d’utiliser des mètres de pellicules de plastique ; mais aussi des sacs en coton naturel pour y glisser toutes sortes d’aliments, des sacs à pain et gressins en fibre de cellulose. Naturel et beau !

Livre

Notre aventure sans frigo… ou presque, Marie Cochard, Les Éditions de l’Homme, 2017, 144 p., 27,95 $.