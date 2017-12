Chocolat, thé, café ou… chai ?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le chaï, véritable boisson nationale en Inde, est un mélange de thé, d’épices fraîches (cardamome, cannelle, clou de girofle…) et de lait. La maison de thé Camellia Sinensis, qui fait toujours les choses impeccablement (qualité des provenances de thé, origines sélectionnées), a lancé cette année une gamme de chaï sous la marque Bristol (bristolchai.com). En fait, Bristol Chai est le premier bar à chaï ouvert depuis le printemps dernier par Gabriel Svaldi, qui fut pendant plusieurs années le gérant du salon de thé montréalais. Camellia Sinensis est plus qu’associée au projet puisqu’elle détient la compagnie à 75 % et fournit les mélanges de chaïs. La gamme en compte cinq pour le moment, plus le petit coffret de dégustation parfait pour découvrir les différences entre un chaï à base de thé noir, de thé vert, de rooibos…

Chocolat chaud au bourbon

2 portions

Temps de préparation : 7 min

1/2 tasse (125 ml) de pastilles de chocolat Classique noir Chocolats Favoris

2 tasses (500 ml) de lait 3,25 %

2 c. à soupe (30 ml) de poudre de cacao

2 c. à thé (10 ml) de fécule de maïs

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel 2 c. à thé (10 ml) de sucre brun

1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille

4 c. à soupe (60 ml) de bourbon

Un peu de crème fouettée

2 c. à thé (10 ml) de coulis de caramel

Faire fondre les pastilles de chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.

Dans une casserole, chauffer à feu moyen-vif le lait, le cacao, la fécule de maïs, le sel et le sucre brun. Bien remuer.

Ajouter l’essence de vanille et le bourbon. Chauffer à feu vif 1 minute. Bien mélanger.

Verser le mélange dans deux tasses ou deux verres.

Napper de crème fouettée et de coulis de caramel, puis servir immédiatement.

Recette extraite de La cuisine à croquer, Chocolats Favoris, Les Éditions Cardinal, 2017, 192 p., 34,95 $

Ustensile

En matière d’art de la table, composer des ensembles dépareillés est l’une des grandes tendances. Il est vrai qu’une série de tasses ou de verres déclinés dans une suite de motifs différents mais qui s’agencent bien ensemble dynamise une table. Donc, place au mélange des genres !