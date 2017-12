La recette de soupe à la saucisse, haricots blancs et quinoa du chef Michael Tozzi

Ingrédients

Garniture

Préparation

Au service

Cette recette réconfortante est un must pour passer à travers nos longs hivers froids. Pour 8 portions.- 1 c. à table d’huile d’olive- 1 oignon espagnol émincé finement- 1/2 poireau émincé- 2 gousses d’ail hachées- 5 saucisses italiennes- 1 boîte de tomates concassées- 1 pomme de terre douce, coupée en dés- 1 boîte de haricots blancs égouttés et rincés- 1 c. à thé de piment broyé- 6 tasses de bouillon de poulet- 1/2 tasse de quinoa- Sel et poivre- 1 bulbe de fenouil, tranché et rôti au four- Noix de pin rôties- Yogourt nature- Herbes fraîches de votre choix pour garnir (ciboulette, aneth, persil…)Dans un grand fait-tout, faire revenir l’oignon, le poireau et l’ail dans l’huile jusqu’à ce que le tout soit cuit, environ 4 minutes. Retirer la chair de saucisse des boyaux et ajouter au mélange. Briser la chair avec une cuillère de bois, cuire quelques minutes jusqu’à ce que la viande ait perdu sa crudité.Ajouter la pomme de terre douce, les tomates concassées, les haricots blancs et le bouillon de poulet. Bien assaisonner avec le sel, le poivre et le piment broyé. Laisser mijoter une quinzaine de minutes, jusqu’à ce que la pomme de terre soit tendre.Ajouter le quinoa et poursuivre la cuisson une dizaine de minutes, jusqu’à ce que le quinoa soit cuit.Garnir chaque bol de quelques tranches de fenouil rôti et d’une cuillerée à table de yogourt. Saupoudrer d’herbes fraîches et de noix de pin.