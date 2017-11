La recette de risotto à la faisselle et aux courges du chef Olivier Perret

25 novembre 2017

Ingrédients

Préparation

Le Renoir 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, ☎ 514 285-9000, restaurant-renoir.com

Pour 2 personnes- 100 g de risotto- 60 g de faisselle de brebis- 60 g de romanesco- 4 tranches de Tomme d’elles de Charlevoix- 50 g de chanterelles- 30 g de beurre- 40 g de parmesan- 60 g de courges grillées aux herbes- 1 litre de bouillon de légumes- 1 c. à soupe d’huile végétale- 1 oignon blanc- 1 c. à soupe d’huile d’olive- sel et poivrePoêler les chanterelles, assaisonner et réserver.Poêler et colorer les courges, assaisonner et réserver.Poêler le romanesco, assaisonner et réserver.Précuire le risotto avec le vin blanc, l’oignon ciselé et le bouillon de légumes.Égoutter la faisselle de brebis et ajouter au risotto.Ajouter le beurre, le parmesan et assaisonner.Dresser le risotto dans l’assiette et garnir avec les chanterelles, les courges et le romanesco.Ajouter les copeaux de Tomme de Charlevoix sur le tout.