Végéconfort, ou le légume gourmand

Ragoût de bettes à carde, lasagne aux champignons, tempura de saison, gnudis de pousses d’épinard, minestrone de fèves, pastilla de carottes, tajine de courges, tartelettes de radis… Il est temps d’enfiler nos mitaines culinaires pour mitonner ce genre de partition légumière où les ingrédients vedettes sont pulpeux, bien en chair, savoureux, texturés, colorés… Cuisiner des légumes réconfortants, est-ce possible ? Eh bien oui.

Le déclic Yotam

Lorsque les recettes du chef londonien Yotam Ottolenghi ont commencé à paraître sur le site du quotidien The Guardian en 2006, puis ont été rassemblées dans un premier livre en 2008, beaucoup de chefs ont plongé. Plongé dans cette gourmandise de légumes.

Il faut combiner les légumes avec des épices, des herbes, des condiments… C’est très important. Le chef Markus Dresler

Comme Ottolenghi, les chefs montréalais Markus Dresler, du restaurant Santa Barbara, et Dave Plant, du comptoir lunch Bouffe Dave Plant Food, ne sont pas végétariens. Mais leur menu l’est à 80 %. Des plats qui suivent la disponibilité et la fraîcheur des produits de saison, où les légumes, grains et légumineuses sont mis en avant.

« Le jour où je suis tombé sur les livres de recettes de ce chef, j’ai tout de suite embarqué. Yotam Ottolenghi se concentre sur un légume, puis il essaie d’en tirer plein de choses. Il le cuisine à l’aide de différentes techniques. Cela développe des saveurs inattendues ou pour lesquelles il y avait au départ un a priori. »

Si la cuisine du chef Ottolenghi parle aussi beaucoup à Markus, c’est parce que Yotam est juif et que l’influence de la cuisine juive en Allemagne, pays dont est originaire Markus, est grande.

Photo: Bouffe Dave Plant Food

Pour Dave Plant, la « rencontre » avec la cuisine du chef anglo-israélien remonte à une dizaine d’années. Dave Plant travaillait comme cuisinier dans un restaurant à Londres. « J’allais acheter des croissants pour l’équipe (j’étais en retard, c’était la règle !) lorsque je suis tombé sur le comptoir de Yotam Ottolenghi situé à deux pas. Voir tous ces plats de légumes en vitrine, c’était magnifique. Et l’idée était vraiment brillante : rendre les légumes incroyablement appétissants pour tout le monde. » D’habitude, les légumes sont mal cuits, mal apprêtés, relégués au second rang, dévalorisés. Yotam Ottolenghi les a rendus savoureux, en a fait des vedettes.

Le comptoir lunch de Dave Plant, qui a ouvert fin juin sur le boulevard De Maisonneuve (côté est, tout près de la Place Dupuis), s’inspire donc directement de celui découvert pour la première fois à Londres.

« Tout correspond à ce que je suis dans cette démarche : les légumes sont accessibles à tous, ils sont hypersavoureux lorsqu’on les apprête comme il faut, ils coûtent moins cher que la viande, et je peux présenter mes plats végétariens sur mon comptoir, en boutique, à la température ambiante, selon la durée fixée par la réglementation. » Ce qui n’est pas vendu, Dave le donne à des organismes communautaires du quartier Centre-Sud.

Procéder par couches

Alors, comment s’y prend-on pour extraire le maximum de saveurs d’un légume et le transformer en plat vedette doudou ? L’une des techniques préférées de nos deux chefs montréalais consiste à les caraméliser au four. Gros cubes de courge, choux de Bruxelles coupés en deux, moitié d’endives ou de panais…

On les dépose sur une plaque, que l’on place sous le gril (broil). On laisse le processus de caramélisation faire son oeuvre jusqu’à ce que les bords des aliments noircissent légèrement ; l’intérieur reste croquant. Pour le chef Markus Dresler, qui en est à son treizième menu (le Santa Barbara a ouvert en 2012 avec deux autres partenaires qui sont toujours les mêmes), l’idéal est de tester les différentes cuissons : à la vapeur, poché, rôti, braisé… Puis d’ajouter des aromates. Plein d’aromates ! « Il faut combiner les légumes avec des épices, des herbes, des condiments… Ça, c’est très important. »

Un autre grand principe sur lequel nos deux chefs s’accordent pour construire un plat végétarien réconfortant est l’importance de procéder par couches de saveurs. « Ce ne sont pas forcément des couches physiques que l’on crée pour un plat, une couche de ceci, une couche de cela en alternance. C’est ce qui se passe en bouche, les différentes saveurs qui viennent tapisser la langue. Certains aliments apportent de la profondeur, comme les oignons et l’ail, riches en umami », précise Dave Plant.

Tromper le légume

Prenons par exemple le pozole, une soupe-repas consistante on ne peut plus doudou que les Mexicains préparent généralement avec du porc ou du poulet et du maïs cacahuazintle, une variété blanche à gros grains. « Au restaurant, pour ce plat, nous remplaçons la viande par des légumes, comme des courgettes. Nous prenons deux sortes de piments que nous faisons rôtir afin d’éliminer les huiles qu’ils contiennent.

Nous les faisons ensuite bouillir, puis nous les réduisons en purée. Ensuite, nous commençons à monter nos couches de saveurs avec la pâte de piments, les légumes, le maïs. Cela donne une assiette vraiment goûteuse », explique Markus, qui a travaillé un peu au Mexique et qui se fournit régulièrement auprès de ses voisins commerçants latinos de la Petite Italie.

Enfin, un autre grand principe est de goûter, pour voir si l’ensemble fonctionne bien. « Il faut absolument goûter aux choses. C’est le meilleur moyen de savoir ce qui manque au plat, si cela forme un tout plein de saveurs ou non », conseille David Plant, qui met également l’accent sur la qualité de ses ingrédients (produits saisonniers, fermes locales, régie biologique).

Donc, prendre un légume de saison et essayer d’en tirer le meilleur et le plus beau en évitant les complications techniques — surtout lorsqu’on débute avec un aliment. Partir de ce que l’on doit cuisiner en premier (les chefs restaurateurs parlent de rotation des stocks ; pour nous, il s’agit de repérer dans le frigo quels sont les ingrédients prioritaires à cuisiner).

Garder l’horizon ouvert. Ouvert sur les aromates, les plats du monde. S’inspirer du monde et des autres tout en développant son propre style. Réserver du temps à la préparation de ce plat réconfort. Un temps de qualité, on s’entend, sans source de stress environnant. Un plat beau, bon et simple qui va mettre tout le monde sur la même longueur d’onde.