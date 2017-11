La recette de dessert aux pommes

Pour 4 personnesVoici une recette super simple, fraîche et pas trop grasse : une délicieuse façon de ne pas perdre de fruits !5 pommes, les moins belles!¼ t. de beurre, fondu1 t. de flocons d’avoine biologique¼ t. de sirop d’érable¼ t. de sucre brun biologique¼ t. de pépites de cacao cru1 c. à thé de cannelle râpéeou déjà en poudre¼ c. à thé de muscade râpée ou déjà en poudre½ c. à thé de vanille (facultatif)Chauffer votre four à 350 °F. Couper les pommes en deux, retirer le coeur, et les déposer, peau vers le haut, sur une plaque à pâtisserie doublée de papier parchemin. Pratiquer quelques entailles partielles, sans complètement trancher les pommes.Badigeonner légèrement les pommes avec le beurre fondu, saupoudrer d’une pincée de sucre et mettre au four pour 15 minutes.Mélanger les flocons d’avoine, les épices, la moitié du sirop d’érable, ¾ des pépites de cacao, deux pincées de sucre et 2-3 cuillerées de beurre fondu.Sortir les pommes du four et déposer le mélange d’avoine entre chaque tranche.Remettre au four 10 minutes.Servir deux demi-pommes par personne, garnir chaque pomme avec une pincée de cacao et un filet de sirop d’érable, puis avec la garniture de votre choix ; crème glace, yaourt…