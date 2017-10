La recette de Chunky chutney

Le chef a mis au point des jus à base de fruits et légumes rejetés par l’industrie pour lutter contre le gaspillage alimentaire : jusloop.ca. Il est l’auteur avec Sébastien Bureau de l’ouvrage Révolution fermentation (Éditions de l’Homme).: lactique: 15 minutes: de 2 à 5 jours: bol, bocal en verre de 500 ml (2 tasses)3 mangues coupées en dés65 g (½ tasse) de flocons de noix de coco rôtis1 piment fort séché, ou 2 c. à soupe de chili en flocons1 c. à café de gingembre râpé60 ml (¼ tasse) de jus de choucroute (facultatif : voir la note)2 gousses d’ail1 c. à café de cumin½ c. à café de sel de mer½ tasse (125 ml) d’eau2 c. à soupe de jus de citron vert2 bâtons de citronnelleDans un bol, mélanger avec les mains tous les ingrédients, sauf les bâtons de citronnelle. Remplir le bocal du mélange et ajouter les bâtons de citronnelle. Fermer le bocal et laisser fermenter naturellement, à la température ambiante, pendant 2 jours si on utilise le jus de choucroute, sinon jusqu’à 5 jours. En cas de rage dévorante de chutney, oublier les règles et entamer à partir du jour 2.Se mange avec du labneh sur des naans chauds ou sur à peu près n’importe quoi qui vous semble fade (et à la limite raté) pour le transformer en plat original et mémorable. Se conserve 2 mois au réfrigérateur.L’ajout de jus de choucroute permettra d’accélérer la fermentation et vous rapprochera du jour où vous pourrez vous régaler. On peut aussi opter pour la lactofermentation de fortune en laissant trôner le chutney en roi sur la table pendant quelques jours. Tout dépend de vos préférences et de votre sens de l’aventure.On peut débattre longtemps de l’importance de la fermentation dans cette recette, car le chutney peut se manger frais. Mais, comme il devient meilleur avec le temps, pourquoi se priver de probiotiques et ne pas en faire une lactofermentation ? Chose certaine, mettons-nous d’accord sur l’essentiel : c’est vachement bon !