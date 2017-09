La recette de poêlée de girolles et œuf parfait poché à l’eau d’érable

Poêlée de girolles et œuf parfait poché à l’eau d’érable

Le Renoir, hôtel Sofitel 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal ☎ 514 285-9000 restaurant-renoir.com

Par Olivier Perret, chef du restaurant RenoirPour 10 portions- 500 g de girolles- 10 œufs- 2 échalotes épluchées- 100 g de quinoa- Environ 50 g de persil- 100 g de beurre- 50 ml d’huile d’olive- 100 ml de vin blancŒuf parfait : cuire l’oeuf à la vapeur à 75 °C pendant 14 minutes, refroidir à l’eau glacée et pocher dans l’eau d’érable.Quinoa croustillant : cuire le quinoa, refroidir et frire jusqu’à l’éclosion.Poêler les chanterelles à l’huile. Ajouter un peu de vin blanc, l’échalote ciselée et le persil haché. Finir au beurre.