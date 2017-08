Un samossa de 153 kg se vaut un record Guinness

Le record du monde du plus grand samossa a été battu mardi à Londres avec un énorme exemplaire de ce beignet triangulaire originaire d’Asie, pesant 153,1 kilos.

Une dizaine de bénévoles d’une association caritative, Muslim Aid UK, ont confectionné durant 15 heures ce samossa géant, qu’ils ont frit dans une cuve réalisée sur-mesure pour l’occasion, dans une mosquée d’East London.

Les juges du livre Guinness des records étaient sur place pour contrôler le processus. Les règles ont été rappelées par le juge Pravin Patel : le samossa « doit être triangulaire, contenir de la farine, des pommes de terre, des oignons et des petits pois, être frit, et conserver sa forme lorsqu’il est cuit. »

« Le point décisif est son poids net. Et il doit être mangé. Pas de gaspillage ! » a ajouté le juge.

Le samossa a été réalisé sur une immense grille, avant d’être acheminé vers une cuve géante pleine d’huile bouillante, puis sorti pour être pesé.

« Mon coeur battait vraiment fort », a raconté à l’AFP Farid Islam, 26 ans, qui a organisé l’événement. « C’était très tendu. On aurait dit qu’il allait s’ouvrir. On a vu une fissure et j’ai craint le pire. »

« C’est un soulagement d’avoir réussi. Beaucoup de sang, de larmes et de sueur sont passés dans ce samossa », a-t-il dit en ajoutant immédiatement : « Pas littéralement, nous avons passé les tests d’hygiène ! »

Le samossa a par ailleurs été goûté par un responsable indépendant de la sécurité alimentaire. Son verdict, un simple pouce en l’air, a provoqué les acclamations.

L’en-cas géant a ensuite été découpé en plusieurs centaines de parts, qui ont été distribuées aux sans-abris par l’Armée du salut.

Le précédent record était détenu par un samossa de 110,8 kilos, réalisé au Bradford College dans le nord de l’Angleterre en juin 2012.