La recette de brochettes de poulet à l’iranienne du Byblos

Byblos le petit café 1499, rue Laurier Est, Montréal, ☎ 514 523-9396, bybloslepetitcafe.ca

Pour 6 personnesVoici une recette parfaite pour vos barbecues cet été. En Iran, les brochettes sont les plats traditionnels des restaurants, toujours servies avec une grosse portion de riz, des tomates grillées sur le charbon et des fines herbes. Le riz est parfumé avec du sumac et parfois un jaune d’oeuf cru.- 6 blancs de poulet coupés en gros cubes ou 6 petits coquelets coupés en huit (en réalité, tout morceau de poulet est adéquat, mais on préfère en général les morceaux avec les os, car ils sont moins secs après cuisson)- 3 gros oignons coupés le plus petit possible- 6 cuillèrées à soupe de jus de citron frais- 6 cuillèrées à soupe de yaourt grec nature- 1 cuillèrée à soupe d’huile- Une pointe de safran moulu- Sel et poivre au goûtMélanger tous les ingrédients de la marinade. Bien en enduire les morceaux de poulet et laisser reposer au minimum 6 heures au frigo, en retournant les morceaux une ou deux fois pour que tous les côtés soient marinés.Embrocher les morceaux de poulet en laissant un petit espace entre chacun pour faciliter la cuisson. Faire griller sur le barbecue et servir tout de suite avec du riz et des tomates grillées sur le barbecue.