Juliénas 2015, Domaine de la Vieille Église, Loron, Beaujolais, France (21,75 $ – 13108133)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

La famille Loran est ancrée dans le paysage bourguignon depuis des lustres. Elle connaît son gamay et ses expressions multiples. Ce Juliénas d’esprit « solaire » reste sur ses gardes derrière le manteau des tanins qui le drapent. Cerise et fleurs rouges sur trame vineuse et tannique. Trois ans de cave, minimum. (5 +) ©