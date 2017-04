Recette de pain fermenté aux bananes

Par David Côté, qui a mis au point des jus à base de fruits et légumes rejetés par l’industrie pour lutter contre le gaspillage alimentaire : jusloop.ca

Temps de préparation

20 minutes + 45 minutes de cuisson

Temps de fermentation

1 ½ heure pour la levure, ou de 2 à 3 heures pour le levain

Accessoires

2 bols de 2 litres (8 tasses), moule à pain de 8 cm x 25 cm (3 po x 10 po), linge humide

Ingrédients

60 ml (¼ tasse) de levain ou 1 sachet de levure + ¼ tasse d’eau tiède

240 g (2 tasses) de farine blanche

½ c. à café de sel

240 g (1 tasse) de sucre roux ou cassonade

60 ml (¼ tasse) d’huile de coco

2 oeufs

3 bananes très mûres, écrasées à la fourchette

85 ml (1/3 tasse) de yaourt ou de yaourt de noix

1 c. à café d’extrait de vanille

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Graisser le moule à pain et le saupoudrer de farine. Si on utilise la levure : l’activer en suivant les instructions sur l’emballage.

Dans un bol, mélanger la farine, le sel et le sucre. Dans un autre bol, mélanger le levain (ou la levure réhydratée), l’huile de coco, les oeufs, les bananes, le yaourt et la vanille. Verser le mélange liquide sur les ingrédients secs et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte uniforme. Verser le mélange dans le moule préparé et laisser reposer, couvert d’un linge humide, dans un endroit chaud (de 27 à 37 °C/de 80 à 98 °F) jusqu’à ce qu’il ait gonflé de 50 % (environ 1 ½ heure avec la levure, 2 à 3 heures avec le levain).

Cuire au four pendant 45 minutes, ou jusqu’à ce que la pointe d’un couteau insérée au centre du pain en ressorte propre. Laisser reposer 30 minutes avant de déguster. Manger avec une pensée pour sa grand-mère !

Se conserve à la température ambiante pendant 5 jours dans un contenant hermétique, ou 6 mois au congélateur, coupé en tranches emballées individuellement de pellicule plastique. Réchauffer alors au grille-pain et tartiner de beurre de noix de coco.

Note : pour rester végé, on remplace les oeufs par 3 c. à soupe de graines de chia moulues, mélangées à 125 ml (½ tasse) d’eau, tout simplement !