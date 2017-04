Recette de salade de betteraves et carottes marinées sur tzatziki d'Olive & Gourmando

Ingrédients pour le tzatziki

Pour les carottes marinées

Pour la salade

Préparation

Olive & Gourmando 351, rue Saint-Paul Ouest, Montréal, 514 350-1083

Une recette inspirée d’un voyage en Grèce et parfaite pour ce début de printemps.Pour 4 portions- 1 concombre du Liban râpé- 2 gousses d’ail hachées finement- 2 tasses (500 ml) de crème sûre- 1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron- 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive extra-vierge- 2 c. à soupe (30 ml) de menthe fraîchement hachée- 1 c. à soupe (15 ml) d’aneth fraîchement haché- Sel de mer et poivre frais moulu, au goût- 1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de riz assaisonné- 1/4 tasse (63 ml) de carotte coupée en ruban à la mandoline (environ 1 petite carotte)- 1 betterave rouge de taille moyenne, cuite et pelée- 1 betterave jaune de taille moyenne, cuite et pelée- 1 betterave chioggia de petite taille, tranchée finement, crue, à la mandoline- 1/2 courge musquée tranchée en demi-lunes et rôtie au four- 1 1/2 tasse de cresson- 1/4 tasse d’aneth- 1/2 tasse de cerfeuil- 2 c. à soupe (30 ml) de pacanes rôties- 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive- 1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron- 1 c. à thé (5 ml) de miel- 1 c. à soupe (15 ml) de sésame blanc rôti et de sésame noir mélangésPour le tzatziki, presser le concombre dans un torchon propre afin d’en extraire l’eau. Déposer dans un bol, ajouter le reste des ingrédients, assaisonner au goût et bien mélanger. Réfrigérer pendant une heure avant de servir.Pour les carottes marinées, mélanger tous les ingrédients dans un petit bol. Laisser macérer 30 minutes. Égoutter. Réserver.Trancher la moitié des betteraves en cubes de taille moyenne et l’autre moitié en rondelles d’un centimètre d’épaisseur.Dans un bol, mélanger délicatement tous les ingrédients de la salade (sauf le sésame) ainsi que les carottes marinées. Assaisonner au besoin.Dans une assiette de service, déposer au centre quelques cuillerées à table de tzatziki et puis, délicatement, y apposer le mélange de salade de betteraves. Saupoudrer de sésame. Servir.