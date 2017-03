Recette de salsa verde de chez Monsieur Restobar

Ingrédients

Monsieur Restobar 1102, rue de Bleury, Montréal, 514 861-0000, restobarmonsieur.com

Coup de cœur de la chef, cette salsa verde se garde au frigo un bon bout de temps, couverte d’huile d’olive, dans un pot Mason. À chaque usage, bien nettoyer la partie intérieure du pot près du couvercle pour éviter le développement de bactéries. On peut utiliser cette salsa avec du poisson grillé, des steaks, du poulet, comme vinaigrette sur une salade, sur des légumes grillés, des fruits de mer… Donne 250 ml de salsa.- 1 1/2 tasse de persil haché- 1 tasse de coriandre fraîche hachée- 1 tasse de basilic frais haché- 3 unités d’anchois- 2 gousses d’ail- 1/4 tasse de câpres- 1/2 cuillerée à café de zeste de citron- 2 cuillerées à soupe de jus de citron- 1 cuillerée à soupe d’origan frais haché- 1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre de pomme- 1/3 tasse d’huile végétale- 1/3 tasse d’huile d’olive vierge- Sel et poivreDans un robocoupe, mettre le persil, les anchois, l’ail et le zeste de citron. Pulser. Ajouter le jus de citron, le vinaigre et, si nécessaire, de l’eau froide. Pulser de nouveau. Ajouter lentement les deux huiles en en gardant un peu pour couvrir la sauce, si c’est pour la conserver. Sel et poivre au goût. Ajouter le sel lentement, car les câpres et les anchois sont déjà salés.Note : si vous aimez la salsa piquante, ajoutez un chili frais (avec ou sans pépins).