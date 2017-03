Ils étaient cinq, un soir cette semaine. Il fallait les voir, les chefs et pâtissiers, préparer leurs plats respectifs dans une cuisine improvisée du centre-ville de Montréal. Une sorte de répétition générale en vue des deux journées gastronomiques proposées au public ce week-end.

Dans le cadre de Montréal en lumière, quatre toques et une sommelière concoctent un menu intégrant le café et les accords mets-vins.

Présenté pour la première fois en Amérique du Nord, l’Atelier Nespresso est un concept qui mijote déjà depuis 2003 dans plusieurs pays européens.

Ainsi, ces samedi et dimanche, les chefs Normand Laprise (Toqué !) et Joseph Viola (trois bouchons lyonnais), les chefs pâtissiers Sébastien Bouillet (Maison Bouillet, à Lyon et au Japon) et Roland Del Monte (chef pâtissier au Sofitel Montréal), de même que la sommelière Élyse Lambert reçoivent leurs invités dans un loft situé à quelques pas de la zone extérieure du festival.

Les 26 convives pour chacune des quatre rencontres gastronomiques auront droit à un menu unique.

L’Atelier Nespresso vise à permettre à des chefs étoilés, à des talents de la relève, à de grands sommeliers et à des mordus de café de créer des expériences gastronomiques.

Le 11 mars à midi et à 19 h : Normand Laprise et Sébastien Bouillet

Le 12 marsà midi et à 19 h : Joseph Viola et Roland Del Monte

Sommelière : Élyse Lambert

26 places disponibles par plage horaire

Réservations : ☎ 1 855 790-1245 ou ticketmaster.ca