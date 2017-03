«Peyrouzelles» 2015, Causse Marines, Gaillac, France (22,55 $ – 00709931)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ça claironne haut et fort dans le pâturage ici tant le chant de la terre résonne encore et encore ! Un assemblage gaillacois des plus digestes qui a des tripes au ventre et de la sève dans le carburant, avec un fruité éclatant de franchise, plutôt bien roulé sur le plan des tanins, frais et bien serrant en finale. J’aime ! (5) ©