La recette de sholeh zard, ou pouding de riz à l’iranienne, du Byblos

Par Heméla Pourafzal, chef chez Byblos le petit café

Ingrédients



— 250 g de riz blanc

— 500 g de sucre

— 125 g de beurre fondu

— 1 c. à café de safran

— 2 c. à café d’eau de rose

— 2 c. à café d’amandes effilées

— 2 litres d’eau

Préparation

Laver le riz abondamment pour enlever tout l’amidon.

Faire cuire le riz dans 2 litres d’eau pendant environ 35 minutes.

Après, ajouter le sucre et laisser cuire en remuant constamment pendant 15 minutes. Ajouter le safran moulu, dilué dans un peu d’eau chaude.

Ajouter le beurre, les amandes effilées et l’eau de rose.

Laisser cuire 40 minutes à feu doux en remuant de temps en temps jusqu’à l’obtention d’une consistance de pouding.

Verser dans des bols individuels ou dans un saladier et décorer avec des pistaches en poudre et de la cannelle.

Servir froid.