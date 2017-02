Recette de soupe aux lentilles rouges à l’indienne de chez Olive + Gourmando

Ingrédients

Pour la soupe

Pour la garniture

Préparation

Olive + Gourmando 351, rue Saint-Paul Ouest, Montréal, 514 350-1083, oliveetgourmando.com

Cette soupe est devenue un classique chez les habitués du resto Olive + Gourmando. Délicieuse et réconfortante, elle est idéale pour l’hiver.Donne 12 portions- 3 c. à soupe (45 ml) d’huile de tournesol- 1 oignon espagnol- 6 gousses d’ail- 2 c. à soupe (30 ml) de gingembre frais râpé- 1 c. à thé (5 ml) de cumin moulu- 1 c. à thé (5 ml) de poudre de cari- 1 c. à thé (5 ml) de coriandre moulue- 1/2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue- 1/2 à 1 c. à thé (2,5 à 5 ml) de sambal oelek ou cayenne- 2 tasses (500 ml) de lentilles rouges- 8 tasses (2 litres) de bouillon de poulet ou de bouillon de légumes- 1 boîte de 398 ml (14 onces) de tomates italiennes en dés- 1 boîte de lait de coco- Le jus de 1 lime- Sel et poivre au goût- Coriandre fraîche- Noix de coco râpé rôtie- Yogourt natureDans une casserole, faire suer l’oignon émincé dans l’huile pendant 5 minutes, jusqu’à ce qu’il soit transparent. Ajouter l’ail et les épices. Cuire une minute en brassant. Ajouter les lentilles, le bouillon et les tomates. Saler et poivrer. Porter à ébullition et réduire le feu au minimum.Laisser mijoter à découvert pendant 20 minutes. Quand les lentilles sont défaites, ajouter le lait de coco. Vérifier l’assaisonnement. Ajouter le jus de lime.Servir la soupe garnie de coriandre fraîche, de noix de coco grillée et de yogourt nature.