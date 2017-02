Burger de tempeh à la choucroute de chez Crudessence

Ingrédients - Tempeh mariné́

Ingrédients - Mise en pain

Préparation

Crudessence 105, rue Rachel Ouest, Montréal, 514 510-9299, crudessence.com

Quand les condiments, la boulette et même les pains du sandwich sont issus de notre cuisine, il y a de quoi être fier ! Mais remplacer un ingrédient ou deux pour une variante commerciale ne fera pas de vous un tricheur.Temps de préparation35 minutes- 2 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme- 3 c. à soupe de shoyu ou de tamari- 3 gouttes de fumée liquide- 1 c. à café de graines de coriandre- 1 c. à soupe de sirop d’érable- 125 ml (1/2 tasse) d’eau- 1 tranche de tempeh proportionnelle à votre appétit- 1 pain à burger- 70 g (1/4 tasse) de choucroute- 1 c. à soupe de moutarde et/ou 1 c. à soupe de ketchup- 1 cornichon coupé en 4 dans le sens de la longueur- 2 feuilles de laitue- 1 grosse poignée de germinations (luzerne, trèfle, moutarde, daïkon…)- 1 tomate coupée en tranches. Dans un plat, mélanger le vinaigre, le shoyu, la fumée liquide, les graines de coriandre, le sirop d’érable et l’eau. Y faire mariner le tempeh au moins 1 heure, et jusqu’à 8 heures. Dans un poêlon ou au barbecue, à feu moyen, faire griller le tempeh de 2 à 3 minutes de chaque côté, ou plus si vous l’aimez bien cuit.. Garnir le pain de tempeh et ajouter les condiments au choix. Pour le reste, c’est simple.