Boulettes de bœuf au yogourt et à la menthe du Byblos

Ingrédients pour les boulettes

Préparation

​Byblos le petit café 1499, rue Laurier Est Montréal, 514 523-9396, bybloslepetitcafe.ca

Pour 8 personnes- 1 oignon haché finement- 500 g de bœuf haché Sel et poivre au goût- Huile végétale pour la cuisson Ingrédients pour la sauce- 5 oignons hachés- Quelques pincées de curcuma- 1/2 tasse de menthe séchée- 1 tasse de noix de Grenoble moulues- 500 g de yogourt 2 %Mélanger la viande hachée, l’oignon, le sel et le poivre. Former de petites boulettes d’environ 2 cm de diamètre. Dans une poêle, chauffer l’huile à feu élevé et faire frire les boulettes. Réserver.Dans une autre poêle, faire frire les 5 oignons dans de l’huile avec quelques pincées de curcuma pour colorer. Une fois les oignons translucides, ajouter les boulettes, la menthe séchée, 1 1/4 de tasse d’eau. Laisser cuire environ 20 minutes à feu doux.Ajouter les noix moulues et le yogourt, laisser cuire à feu très doux encore 10 minutes. Servir accompagné de pain pita ou de riz.