Tartine de pain grillé aux champignons sauvages, mozzarella di Bufala et œuf poché du Renoir

Ingrédients

Préparation

Le Renoir Hôtel Sofitel, 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, 514 285-9000.

Pour 4 personnes— 300 g de champignons sauvages— 200 g de mozzarella di Bufala— 4 tranches de pain grillé (pain de campagne tranché)— 4 œufs— 250 ml de fond blanc (volaille ou légume)— 2 gousses d’ail— 1 échalote française— Persil, ciboulette, thym frais et basilic frais— 1 dose de café double expresso Nespresso— 25 ml d’huile d’olive— 25 g de beurre non salé— 30 ml de vinaigre blanc— Sel et poivreFaire sauter les champignons dans une poêle chaude avec l’huile d’olive. Assaisonner de sel et de poivre. Émincer l’échalote et hacher l’ail. Ajouter aux champignons et remuer avec une cuillère. Ajouter le fond blanc, les herbes ciselées et laisser réduire le liquide des trois quarts. Ajouter le beurre et faire chauffer à feu vif pendant 3 minutes en remuant avec une cuillère. Débarrasser dans un bol et laisser refroidir 5 minutes.Faire chauffer une casserole d’eau avec un peu de sel et le vinaigre blanc. Casser les œufs (un à la fois) dans un bol. Quand l’eau est frémissante, faire pocher les œufs pendant 3 minutes (les mettre un par un dans la casserole). Les sortir de l’eau et les égoutter sur un papier absorbant.Tailler la mozzarella en fines tranches et l’assaisonner un peu (sel et poivre).Faire griller les tranches de pain au grille-pain (bien dorées de préférence).Dresser la tartine de pain. Sur la tranche de pain grillée, disposer les fines tranches de mozzarella, la poêlée de champignons et finir avec l’œuf poché. Ajoutez un filet d’huile d’olive. Vous pouvez tailler la tartine en plusieurs morceaux avec un couteau à pain.Variante: vous pouvez cuisiner l’œuf à votre goût (mollet, dur, au plat, tourné…).