Salade de chou frisé

Ingrédients

Préparation

Monsieur resto-bar 1102, rue de Bleury, ? 514 861-0000, restobarmonsieur.com

Pour 4 personnesTemps de préparation : 15 minutes- 65 oz de radis tranchés minces à la mandoline (réserver dans de l’eau glacée)- 65 oz de fenouil frais tranché mince à la mandoline (réserver dans de l’eau glacée)- 65 oz de chou frisé coupé en morceaux faciles à manger- Une baguette de croûtons à l’ail maison, réduite en poudre de pain à l’aide d’un Robot-Coupe- 65 oz de ricotta salata en fines tranchesPour 3/4 de tasse de vinaigrette — il vous en restera !- 1/2 tasse d’huile d’olive- 3 cuillères à soupe de jus de citron fraîchement pressé- 1 1/2 cuillère à thé de vinaigre de champagne- 1 1/2 cuillère à thé de moutarde de Dijon- 1 cuillère à soupe de miel- Sel et poivrePréparer la vinaigrette et la mettre de côté.Mélanger à la main tous les ingrédients de la salade, saupoudrer les croûtons à l’ail et servir.